Hürmüz Boğazı'nda süper tanker mayına çarptı: İran'dan 'düşman gemi' tehdidi
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçmeye çalışan 2 milyon varil kapasiteli bir süper tankerin deniz mayınına çarparak patladığını duyurdu; izinsiz geçen gemilerin düşman sayılarak hedef alınacağı uyarısını yineledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan bir süper tankerin deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası geminin makine dairesinde patlama meydana geldiğini duyurdu.
Açıklamada, tankerin bu sırada deniz mayınına çarptığı ve makine dairesinde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.
"İzinsiz geçen gemiler hedef alınacak"
Dünden bu yana üç petrol tankerinin deniz mayınına çarptığına işaret edilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemini kapatan gemilerin “düşman gemi” olarak nitelendirileceği uyarısı yer aldı.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.
Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.