İsrail’den Gazze’de çadıra İHA saldırısı: Üç kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bir çadırı insansız hava aracıyla hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Görgü tanıkları, saldırının telefonların şarj edildiği bir çadıra düzenlendiğini aktardı. Öte yandan Cibaliya Mülteci Kampı’nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Cihad İyad el-Gandur da yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir çadıra düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Han Yunus'un orta kesimindeki Güney Burak bölgesinde bir çadırı hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, yaralananlar oldu.
Telefonların şarj edildiği çadır hedef alındı
Görgü tanıkları, İHA'yla hedef alınan çadırda telefonların şarj edildiğini ifade etti.
Öte yandan Şifa Hastanesi'nden kaynaklar, İsrail askerlerinin dün Cibaliya Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Cihad İyad el-Gandur'un bugün hayatını kaybettiğini açıkladı.