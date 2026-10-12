Husiler’den S.Arabistan’a yeni tehdit

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’daki havalimanlarını balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alabilecekleri yönündeki tehditlerini yineledi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Mekke ve Medine dışındaki tüm havalimanlarının tehdit kapsamında olduğunu öne sürerken, uluslararası hava yolu şirketlerine Suudi Arabistan hava sahasını kullanmamaları çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), 10 Ekim’de başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alan saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 308 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Saldırıda yaralananların hastanelerde tedavi altına alındığı, yaralılar arasında sağlık durumu ağır olanların da bulunduğu bildirilmişti.

Füze ve İHA'larla vuruyor

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’daki havalimanlarına yönelik tehditlerini yineledi. Seri, Mekke ve Medine dışındaki tüm havalimanlarının balistik füze ve İHA saldırılarının hedefi olabileceğini iddia etti. Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yolu şirketlerine uçuşlarını sürdürmemeleri yönünde çağrı yapan Seri, askeri gerilimi artırmaya devam edecekleri mesajını verdi. Husilerin açıklaması, Yemen’de hükümet güçleriyle grup arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Kendilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini savunan Husiler, bu saldırılara karşılık olarak Suudi Arabistan’ı balistik füzeler ve insansız

hava araçlarıyla hedef aldıklarını ileri sürüyor.

İKİ SALDIRI DAHA

Dün ise Kral Halid Havalimanı’na bir saldırı daha yapıldı. Havalimanının 4. terminalinin yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı. Saldırıda yaralananlar olduğu belirtilirken detay verilmedi. Akşam saatlerinde de Dammam’daki Kral Fahd Havalimanı’na saldırı düzenlendi. Saldırıları üstlenen Husiler, havaalanlarını doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını öne sürdü.

Savaş suçu niteliğinde

Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin dün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu terminallerinden birini hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. Maliki, saldırı sonucunda siviller ile havalimanı çalışanları arasında ölü ve yaralıların bulunduğunu, bu durumun uluslararası insancıl hukuk ile örf ve adet kurallarına göre tam anlamıyla "bir savaş suçu" teşkil ettiğini vurguladı.

Riyad’da okullarda uzaktan eğitime geçildi

Saldırının ardından Riyad’daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek uzaktan eğitim uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda başkentteki okullarda dersler 11-17 Ekim tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilecek. Velilere gönderilen mesajlarda, uzaktan eğitim kararının ilgili bakanlığın talimatları kapsamında alındığı belirtildi. Uygulamanın, 13 can kaybıyla sonuçlanan saldırı üzerine hayata geçirildiği aktarıldı.

TAİZ'DE SAĞLIK KRİZİ UYARISI

Yemen Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, ülkenin güneybatısında yer alan 2 milyonu aşkın nüfusa sahip Taiz kentine uyguladığı kuşatmanın ilaç ve tıbbi malzeme başta olmak üzere temel ihtiyaçların girişini engellediği belirtildi. Taiz kentinde yer alan sağlık tesislerindeki ilaç, tıbbi malzeme ve yakıtın tükenmek üzere olduğu vurgulanan açıklamada, kentte hayati önem taşıyan tıbbi hizmetlerin durabileceği uyarısında bulunuldu. Taiz vilayetinde devam eden kuşatma ve malzeme tedarikinin engellenmesine bağlı ortaya çıkan sağlık ve insani sonuçlardan Husilerin sorumlu tutulduğu açıklamada, "Kuşatmanın derhal kaldırılmasını, tedarik yollarının açılmasını ve hastaların, ambulansların, sağlık personelinin ve insani yardımın şehre güvenli geçişinin sağlanması gerekir" denildi.

Dünya

Kral Fahd Havalimanı'na yeni saldırı: Suudi Arabistan güvenlik alarmına geçti

Dünya

Yemen hükümetinden Husilere terör hamlesi: Faaliyetleri ve finansmanı suç sayılacak

Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki saldırıya tepki: Uluslararası hukuk vurgusu