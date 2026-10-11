Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Yemen hükümetinden Husilere terör hamlesi: Faaliyetleri ve finansmanı suç sayılacak

Yemen hükümetinden Husilere terör hamlesi: Faaliyetleri ve finansmanı suç sayılacak

20:42, 11/10/2026, Pazar
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yemen hükümetinden Husilere terör hamlesi: Faaliyetleri ve finansmanı suç sayılacak
Taiz Valisi, 12 yıldır süren Husilerin ablukasının gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısını artırdığını belirtti.

Yemen hükümeti, Husileri terör örgütü olarak tanımlayan, örgütün faaliyetlerini ve finansmanını suç sayan yasa tasarısını onayladı. Başbakan Şai Muhsin ez-Zindani, yürütme organlarına önleyici adımlara geçilmesi ve silahlı kuvvetlere gerekli kaynakların sağlanması talimatı verdi. Taiz Valisi Nebil Şemsan ise Husilerin kentteki ablukasının 6 milyon kişinin yaşamını tehdit ettiğini belirterek uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Yemen hükümeti, Husileri "terör örgütü" olarak tanımlayan, faaliyetlerini ve finansmanını suç sayan yasa tasarısını onayladığını duyurdu.

Söz konusu karar, Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani başkanlığında geçici başkent Aden'deki kabine toplantısında alındı.

Silahlı kuvvetlere 'tüm kaynakları sağlama' talimatı

Toplantıda Husileri terör örgütü olarak tanımlayan, faaliyetlerini ve finansmanını suç sayan yasa tasarısı onaylanırken, Başbakan Zindani de, tüm yürütme organlarına "etkiye tepki mantığından çıkıp önleyici eyleme" geçmeleri, hazırlıklarını en üst düzeye çıkarmaları, silahlı kuvvetlere ve askeri birliklere tüm kaynakları sağlamaları talimatını verdi.

Öte yandan, Taiz Valisi Nebil Şemsan, Husilerin, kente yönelik ablukasının 6 milyon kişinin hayatını tehdit ettiğini belirterek, yerel ve uluslararası kurumlara ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Husiler 12 yıldır zulmediyor

Vali Şemsan, valilik binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Husilerin 12 yıldan bu yana sürdürdüğü ablukanın, başta gıda, ilaç ve yakıt olmak üzere 6 milyon kişinin sıkıntılarını artırdığını ifade etti.

Şemsan, hükümete, hastaneleri ve hayati tesisleri desteklemek ve nüfusun gerekli ihtiyaçlarını güvence altına almak için "istisnai önlemler" alma çağrısı yaptı.

Şemsan ayrıca, Suudi Arabistan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası insani yardım ve insan hakları kuruluşlarına sivillere yönelik saldırıların durdurulması, ablukanın kaldırılması, güvenli insani koridorların açılması ve yardımların ulaşmasının sağlanması için harekete geçme çağrısında bulundu.


Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki saldırıya tepki: Uluslararası hukuk vurgusu
Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki saldırıya tepki: Uluslararası hukuk vurgusu
Riyad Havalimanı saldırısına AB’den sert tepki
Dünya
Riyad Havalimanı saldırısına AB’den sert tepki
Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı: Çok sayıda yaralı var faaliyetler askıya alındı
Dünya
Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı: Çok sayıda yaralı var faaliyetler askıya alındı

Başlıklar :HusilerYemenTerör Örgütü
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026