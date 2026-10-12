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İsrail'e yardımın bedeli

İsrail'e yardımın bedeli

Neslihan Önder
04:00, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 04:05, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsrail'e yardımın bedeli
Yusuf el-Ziyadna

İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı Operasyonu sırasında otobüsüyle 30 İsrailliyi kurtardığı için kahramanlık madalyası verdiği, bedevi Yusuf el-Ziyadna’nın Necef’teki evini yıktı. Üç gün önce işgal güçlerinin nezareti altında sokağa giren buldozerler, el-Ziyadna’nın evini dümdüz etti.

Aksa Tufanı’nda Nova festivalinden 30’a yakın İsrailliyi çıkardığı için bedevi Yusuf el-Ziyadna’ya kahramanlık madalyası veren İsrail, kahraman ilan ettiği o Filistinlinin evini yıktı. Necef bölgesindeki Rahat kentinde yaşayan Yusuf el-Ziyadna, 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı’nda otobüsünü alarak festivaldeki işgalci 30 İsrailliyi bölgeden uzaklaştırdı. O dönem İsrail medyasında öne çıkarılan el-Ziyadna, ayrıca İsrail tarafından kahramanlık madalyasıyla da ödüllendirildi. El-Ziyadna bugün ise evini kaybetti.

ALAY KONUSU OLDU

Madalya törenlerinde övgüler dizilen el-Ziyadna’nın evi için ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İşgalci güçlerin koruması altında 3 gün önce 9 Ekim’de sokağa giren buldozerler, El-Ziyadna’nın evini dümdüz etti. Yusuf el-Ziyadna, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Biz İsrail devletinin vatandaşlarıyız ama bize yaptıkları muamele bu. Evlerimizi yıkıyorlar” dedi. Kendisinin yanı sıra kuzeni ve kardeşinin evi ile çiftliği için de yıkım kararı çıkarıldığını söyleyen el-Ziyadna, “Biz Araplar, bu devletin ayrılmaz bir parçası olduğumuzu kanıtladık. 7 Ekim’de gösterdiğimiz çabayla, canımızı ortaya koyarak ve koşarak insanların yardımına gittik. Evlerimizi açtık ve Netanyahu ile hükümetinin insanlarının hayatlarını kurtardık. Ancak Netanyahu ve hükümeti nankörlük ediyor, yapılan iyilikleri inkar ediyor. Biz ise ailelerimizden, büyüklerimizden öğrendiğimiz değerlere göre hareket ediyoruz” diye konuştu. Madalya törenlerinde övgüler dizilen ancak evi yıkılan, buna rağmen kendisini “İsrail vatandaşı” olarak nitelendiren el-Ziyadna, Filistin’de alay konusu oldu. İsrail’in kendi propagandasında kahramanlaştırdığı bir bedeviye, söz konusu barınma ve mülkiyet hakkı olduğunda aynı yaklaşımı göstermemesi, çifte standardın çarpıcı bir örneği oldu.

NECEF HEDEFTE

El-Ziyadna’nın yaşadıkları, Necef bölgesindeki Bedevi toplulukların yıllardır mücadele ettiği barınma ve mülkiyet sorununu yeniden tartışmaya açtı. Çok sayıdaki Bedevi yerleşimi, işgal makamlarının planlama ve ruhsat politikaları nedeniyle yıkım tehdidi altında. Bölgede yıkım kararı bekleyen yaklaşık 45 ev var. Özellikle resmi olarak tanınmayan köylerde yaşayan Bedeviler, evlerini yasal statüye kavuşturmakta güçlük çekiyor. Ruhsatsız yapı bahanesiyle yürütülen yıkımlar, Bedevi toplulukların yaşam alanlarını ve geleceğini tehdit ediyor.

YIKIM MASRAFI EV SAHİBİNE YÜKLENİYOR

  • İsrail, yıkım kararı aldığı evler için Filistinlilere evlerini kendi elleriyle yıkmaları için süre tanıyor. Aileler bu sürede evlerini kendileri yıkmazsa, yıkımı İsrail gerçekleştiriyor. İçerisinde buldozer ve güvenlik güçlerinin maliyetinin de bulunduğu 20 bin doları aşan yıkım masrafı, ev sahibi Filistinliye yükleniyor. Filistinliler, evlerini kaybettikleri yetmezmiş gibi bir de ağır bir borcun altına sokuluyor.

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Başlıklar :israilsoykırımgazze
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