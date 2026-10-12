Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail’i IMEC endişesi sardı: Türkiye’nin hamleleri Tel Aviv’i tedirgin ediyor

İsrail’i IMEC endişesi sardı: Türkiye’nin hamleleri Tel Aviv’i tedirgin ediyor

00:40, 12/10/2026, Pazartesi
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İsrail’i IMEC endişesi sardı: Türkiye’nin hamleleri Tel Aviv’i tedirgin ediyor
İsrail, IMEC güzergâhının dışında kalmanın uzun vadeli sonuçlarından endişe ediyor.

İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru’nun (IMEC) İsrail’i dışarıda bırakan bir güzergâhla hayata geçirilmesi durumunda ekonomik ve stratejik önemini kaybetmekten endişe ediyor. Haberde, Türkiye’nin koridorun İsrail üzerinden geçmesini önlemek için ABD nezdinde diplomatik temaslarda bulunduğu öne sürülürken Mısır ve Suriye’nin de projeye ilişkin farklı beklentileri olduğu aktarıldı.

İsrail basını, Tel Aviv'in, Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun (IMEC) dışında kalması halinde stratejik önemini yitirmekten endişe ettiğini bildirdi.

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, Türkiye'nin koridorun İsrail üzerinden geçmesini önlemek için ABD nezdinde diplomatik temaslar yürüttüğü aktarıldı.

"Koridor İsrail'i bypas edecek"

Haberde, Mısır'ın IMEC projesiyle Süveyş Kanalı'ndan elde ettiği geliri kaybetme ihtimalinden rahatsız olduğu, Suriye'nin ise rotanın Hayfa yerine kendi limanlarına bağlanmasını istediği kaydedildi.

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland, Kanal 13'e yaptığı açıklamada, koridorun İsrail’i baypas ederek Doğu ile Batı'yı birbirine bağlaması halinde ülkesinin Orta Doğu'daki tüm lojistik ve stratejik avantajını kaybedeceğini belirtti.

Eiland, İsrail’in dışlanması ihtimaline ilişkin "Ekonomik faturası çok ağır olur, kayıplar yüksek olur ve İsrail'in stratejik konumu gerilemeye başlar. Bu, birkaç yılda telafi edilebilecek bir durum değil çünkü onlarca yılı kapsayan bir yatırım projesi." dedi.

"Türkiye'nin ağırlığı projeyi doğrudan etkiliyor"

İsrail Limanları Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hezi Halavia, İsrail'deki mevcut bürokratik süreçlerin projenin ilerleyişini yavaşlattığına dikkati çekerek, bölgesel aktörlerin bu engellerden muaf şekilde daha hızlı karar alıp uyguladığını ifade etti.

Eski İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Alfred Marom, Türkiye'nin bölgesel diplomasi ve politika üzerindeki ağırlığının projenin mevcut yapısını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Marom, "Bu direniş eksenine liderlik eden taraf en başta Türkiye’dir. Türkiye, bütün İslam dünyasında bir hegemonya kurmak istiyor ve elbette, Türkiye'nin tamamen bir uzantısı haline gelmiş olan Suriye gibi başka aktörler de var." ifadelerini kullandı.

İsrail’de ulusal güvenlik kurumlarına danışmanlık veren MIND Israel düşünce kuruluşunun araştırmacısı Noa Shustherman Dvir ise Tel Aviv yönetiminin süreçleri ilerletmekte oldukça pasif kaldığının altını çizerek IMEC’in dışında kalmasının ülkesini küresel ticarette "dışlanmış bir aktör" konumuna düşüreceğini vurguladı.

IMEC Projesi

Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği (AB), Eylül 2023'te ticaret, enerji transferi ve dijital bağlantıyı geliştirmeyi amaçlayan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

Proje, Hindistan'ı Batı Asya ve Orta Doğu'ya bağlayan "Doğu Koridoru" ile bölgeyi Avrupa'ya bağlayan "Kuzey Koridoru" olmak üzere iki ana rotadan oluşuyor.

Güzergah, Hindistan'ın Mumbai kentinden deniz yoluyla BAE'deki Dede Limanı'na, ardından demir yoluyla BAE, Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'in Hayfa Limanı'na, oradan da deniz yoluyla Yunanistan'ın Pire Limanı'na ve kara yoluyla Avrupa'ya uzanıyor.

IMEC Limanlar Kulübü ise Hindistan ve Fransa limanları arasında şubat ayında imzalanan mutabakat zaptının ardından mayıs ayında resmen faaliyete geçirilmişti.


NAZA belgeseli İsrail’i rahatsız etti: Netanyahu’dan konuşan askerlere soruşturma talebi
Dünya
NAZA belgeseli İsrail’i rahatsız etti: Netanyahu’dan konuşan askerlere soruşturma talebi
Katil İsrail telefonların şarj edildiği çadırı bombaladı
Dünya
Katil İsrail telefonların şarj edildiği çadırı bombaladı
Batı Şeria’da İsrail zulmü sürüyor: 18 Filistinli daha alıkonuldu
Dünya
Batı Şeria’da İsrail zulmü sürüyor: 18 Filistinli daha alıkonuldu

Başlıklar :IMECisrailstratejik önem
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026