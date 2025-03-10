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Ahmed Şara talimat verdi: Sivillere zarar verenler yakalandı

Ahmed Şara talimat verdi: Sivillere zarar verenler yakalandı

10:3610/03/2025, Pazartesi
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Sivillere kötü muamelede bulunanlar yakalandı.
Sivillere kötü muamelede bulunanlar yakalandı.

Suriye’de Esed rejiminin kalıntılara yönelik operasyonlarda sivillere yönelik ihlallerde bulunanlar gözaltına alındı.

Suriye'nin kıyı kesiminde devrik rejimin kalıntıları tarafından saldırılar düzenlendi. Suriye güvenlik güçlerinin harekete geçti ve bölgeye bir dizi askeri operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda sivillere yönelik ihlallerde bulunanlar için Cumhurbaşkanı Şara talimat verdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara kıyı şeridindeki ihlalleri takip etme talimatı verdi. Sivillere kötü muamelede bulunanlar Genel Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alındı.




#Suriye
#Ahmed Şara
#Lazkiye

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