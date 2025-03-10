Ahmed Şara talimat verdi: Sivillere zarar verenler yakalandı

Suriye'nin kıyı kesiminde devrik rejimin kalıntıları tarafından saldırılar düzenlendi. Suriye güvenlik güçlerinin harekete geçti ve bölgeye bir dizi askeri operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda sivillere yönelik ihlallerde bulunanlar için Cumhurbaşkanı Şara talimat verdi.