Amman'daki 5'li zirveden Suriye yönetimine destek

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye'den diplomatik, askeri ve istihbari üst düzey temsilcileri Ürdün'ün başkenti Amman'da Beşli Güvenlik Zirvesi’nde buluştu.
Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil etti. Ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sorunların küresel bir hal almadan bölge ülkelerince çözülmesi gerektiğini söyledi. Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Burada tabii ki Suriye’de bulunan gerek Alevi, gerek Hristiyan, gerek Dürzi, gerek Nusayri bütün kardeşlerimizin bu provokasyonlardan uzak durması önemli. Burada bölge ülkeleri olarak istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemiyoruz" diye konuştu.
DEAŞ'A KARŞI MÜŞTEREK OPERASYON MEKANİZMASI
Fidan, somut konular üzerinde durduklarını belirterek "Bunların başında bölge ülkeleri olarak özellikle DEAŞ’a yönelik müşterek bir operasyon ve istihbarat mekanizmasının kurulması yönünde karar aldık" dedi. Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride de Suriye halkının; ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sağlayan, haklarını ve güvenliğini koruyan temeller üzerinde vatanlarını yeniden inşa etme çabaları desteklendi, İsrail'in saldırganlığı ise kınandı.
- İlki Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleşen zirvenin ikincisine Türkiye ev sahipliği yapacak.