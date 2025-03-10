Amman'daki 5'li zirveden Suriye yönetimine destek

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temsil etti. Ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sorunların küresel bir hal almadan bölge ülkelerince çözülmesi gerektiğini söyledi. Fidan, "Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın son günlerde bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Burada tabii ki Suriye’de bulunan gerek Alevi, gerek Hristiyan, gerek Dürzi, gerek Nusayri bütün kardeşlerimizin bu provokasyonlardan uzak durması önemli. Burada bölge ülkeleri olarak istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemiyoruz" diye konuştu.