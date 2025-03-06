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Suriye-Ürdün sınırında çatışma

Suriye-Ürdün sınırında çatışma

13:586/03/2025, Perşembe
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Suriye'den Ürdün'e sızmaya çalışan uyuşturucu kaçakçıları ile sınır birlikleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 kaçakçının öldürüldüğü bildirildi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, kuzey sınırında ülkeye girmeye çalışan bir grup kaçakçı ile sınır muhafızları arasında çatışma yaşandı.


4 kaçakçı öldürüldü


Kaçakçıların sisli havadan istifade ederek sınırı geçmeye çalıştığı ancak sınır muhafızlarının müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 4 kaçakçının öldürüldüğü aktarılan haberde, diğer kaçakçıların ise Suriye'ye kaçtıkları ifade edildi.


Haberde, öldürülen kaçakçılarla birlikte çok miktarda uyuşturucu ve bir adet otomatik tüfeğe el konulduğu bilgisi yer aldı.


Özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak Ürdün sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.




#Petra
#Ürdün
#Suriye

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