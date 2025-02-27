Netanyahu’dan Suriye provokasyonu

8 Aralık'ta Esed rejiminin devrilmesinden ve Suriye halkının yönetimi ele almasından rahatsızlığını gizlemeyen işgalci İsrail attığı adımlarla Şam yönetiminin ülke üzerindeki tam kontrolünü engellemeye ve PKK/YPG terör örgütüne alan açmaya çalışıyor. Terör devletinin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan saldırgan politikalarını Suriye'deki yeni yönetimi de hedef alarak genişletiyor. 8 Aralık sonrası Suriye'nin çeşitli noktalarını vuran işgalci güç, Netanyahu'nun Suriye'nin güneyinde "askerden arındırılmış bölge" oluşturulacağını savunmasının hemen ardından savaş uçakları ile Başta Dera olmak üzer başkent Şam'ın güneyindeki askeri noktaları savaş uçaklarıyla hedef aldı.

Şam'ın güneyini vurdu

İşgalci güce bağlı savaş uçakları, Şam'ın güneyindeki komuta merkezleri ve mühimmat depolarının bulunduğu çok sayıda noktayı vururken, "Suriye’nin güneyindeki askeri varlıklar, İsrailli siviller için tehdit oluşturmaktadır. İsraillilere yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için faaliyetler devam edecektir" bahanesiyle saldırılarını gerekçelendirdi. ifadeleri kullanıldı. Suriye devlet televizyonu, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam’ın yaklaşık 20 kilometre güneyindeki el-Kisve kasabasını vurduğunu açıkladı. İşgalci güç, ayrıca Suriye’nin güneyinde Dera ilindeki bir kasabaya da hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Şam kırsalına düzenlenen saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Amaç kalıcı işgal

Saldırıya paralel olarak ABD'de Yahudi lobilerinin çatı kuruluşu Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesi'nin (AIPAC) Washington'da düzenlediği programa video konferansla katılan Netanyahu da, Suriye'yi istikrarsızlaştırma politikasını detaylandırdı. "Suriye'de İsrail ordusu Hermon Dağı'nın (Cebel Eş-Şeyh) zirvesinde kalacaktır." diyen Netanyahu, Bölgenin bitişiğindeki "tampon bölgede" kalmaya devam edeceklerini ve Şam'ın güneyinde Suriye ordusunun varlığına izin vermeyeceklerini iddia etti. Netanyahu, bölgenin askerden arındırılacağını öne sürerek Suriye'nin egemenliğine doğrudan müdahale işareti de verdi.

Şam'ı istikrarsızlaştırmak istiyor

Suriye'nin güneyindeki Dürzi azınlığı kendi işgal amacına bahane olarak kullanmak isteyen İsrail yönetimine sert karşılık almasına rağmen geri adım atmıyor. İşgalci gücün Suriye'nin doğusundaki, ABD himayesinde bulunan PKK/YPG terör örgütü yapılanmasını da Şam'ı istikrarsızlaştırmak amacıyla kullanmak istediği bizzat İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve diğer İsrailli yetkililer tarafından belirtilmişti. Netanyahu yönetiminin Şam üzerine baskı kurarak terör örgütünün elini rahatlatmayı da amaçladığı değerlendiriliyor.

Silah bırakmayı reddediyor

Öte yandan terör örgütü de İsrail'in verdiği desteğe dayanarak, Şam'ın çağrısına rağmen kendini lağvetmeye yanaşmıyor. Terör örgütü Suriye’de yeni yönetimin yapılanmasında yol haritasını teşkil edecek ve silah kullanma yetkisini devlet tekeline bırakmayı da öngören Ulusal Diyalog Konferansı'nın sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Açıklamada, konferansın Suriyelileri temsil etmediği iddia edilerek, bunun ve sonuçlarının parçası olunmayacağı savunuldu. Açıklamanın İsrail saldırılarına paralel gerçekleşmesi dikkati çekti.







