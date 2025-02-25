Netanyahu yeni savaşlar peşinde

Esed rejiminin 14 yıllık mücadelenin ardından 8 Aralık 2024’te devrilmesiyle İsrail’in Suriye’de etkinliğini artırmasına paralel olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yaptığı açıklamalar, bardağı taşıran son damla oldu. Suriye’deki etnik ve dini çeşitlilikten yararlanarak kendisine dayanak bulmaya çalışan Netanyahu, ülkenin güneyindeki Dera ve Suveyde’nin askersizleştirilmesini istedi. Netanyahu, ne Suriye ordusunun ne de devrimci grupların kesinlikle ülkenin güneyine yerleşmesine izin vermeyecekleri ve Suveyde ile Cebel el-Arap bölgesinde yaşayan Dürzileri koruyacaklarını ilan etti. Buna karşılık Dürzi liderler, Suriyeli kimliklerine vurgu yaparak Netanyahu’nun açıklamalarına karşı meydanlara inme çağrısı yaptı. Bu çağrı Suriye genelinde destekle karşılandı.

DERA, SUVEYDE VE KUNEYTRA’DA EYLEM ÇAĞRISI

Netanyahu’nun açıklamalarının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, Dera, Kuneytra ve Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Suveyde’de, bu açıklamalara karşı kalabalık protesto eylemleri düzenlenmesi için çağrılar yapılıyor. Netanyahu’nun açıklamalarının Suriye’nin iç işlerine doğrudan müdahale anlamına geldiğine vurgu yapan Suriyeli aktivistler, bölge halkının bu protesto eylemlerine katılmasının zaruri olduğunun altını çizdi.

DÜRZİ LİDERLERDEN HIZLI CEVAP

Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Suveyde kenti ve çevresinde, silahlı grupların Suriye ordusuna entegresi henüz tamamlanmamışken son dönemde bölgede bir “Askeri Meclis” kurulduğu yönündeki iddialar endişeleri artırmıştı. Netanyahu’nun açıklamaları, bu endişeleri daha fazla büyütüyor. Buna karşılık Suveyde’deki en büyük silahlı Dürzi grup olan Ahrar Cebel el-Arab lideri Şeyh Süleyman Abdulbaki, bölgenin “Suriyeli kimliğine” dikkat çekerek, dış müdahaleleri kesinlikle kabul etmeyeceklerini bildirdi. Syria TV’ye açıklamalarda bulunan Abdulbaki, Suveyde’de ilan edildiği bildirilen Askeri Meclis’e katılacakları yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Bizler Suriyeliyiz, kimliğimiz Suriyeliliktir. Hiçbir dış müdahaleyi kabul edemeyiz. Taleplerimiz, Suriye’de yaşayan diğer toplulukların talepleriyle aynıdır: Barış ve onurlu yaşam. Bugüne kadar Esed rejimi, İran ve Hizbullah, aramıza fitne ekmeye çalıştı ama şimdi artık barış ve yeniden inşa zamanı” diye konuştu.

RUHANİ LİDERE ELEŞTİRİ

Sosyal medyada yorumlarda bulunan Suriyeli aktivistler ise Dürzi taifenin ruhani lideri Şeyh Hikmet el-Hicri’nin yaşananlar karşısında sessiz kalmasını eleştirdi. Dürzilerin Netanyahu’nun açıklamalarına derhal karşı bir açıklamayla cevap vermesi gerektiğini dile getiren aktivistler, Suveyde’nin merkezindeki Kerame Meydanı’nın Esed rejimine karşı protestolarda olduğu gibi bu açıklamalara karşı da dolup taşması çağrıları yaptı.

AHMED ŞARA İSRAİL ÇEKİLSİN DEMİŞTİ

Suriyeli aktivistler ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın da sorumluluğu Hikmet el-Hicri gibi yerel liderlere bırakmadan doğrudan bir tavır takınması gerektiğinin altını çizdi. Şara, 16 Ocak’ta yaptığı açıklamada, “İsrail’in Golan'daki tampon bölgede Hizbullah ve diğer İran destekli militanların oluşturduğu tehdide karşı bulunduğunu ve bu tehditlerin ortadan kalkmasıyla birlikte İsrail’in de bölgeden çekilmesi gerektiğini” söylemişti. Suriyeli Hristiyan siyasetçilerden George Sabra ise sosyal medyada X hesabından yaptığı açıklamada, “Netanyahu, Suriye ordusunun nerede konuşlanıp nereye girmeyeceğini belirlemeye çalışıyor. Bu, Trump’ın dünyaya dayatmaya çalıştığı yeni düzenin işaretleri mi?” diye sordu. Öte yandan, eylemler için hazırlıklar başlarken, rejime karşı uzun süreli protestolara sahne olan Suveyde’deki Kerame Meydanı’nda da eylem yapılması için Dürzi liderlere eylem davetleri gönderildi.

Şam endişe etmiyor

Yeni Şafak’a konuşan Suriye’deki yeni idareye bağlı üst düzey askeri kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarının bölgeyi karıştırmayı hedeflediğini ancak bunda başarısız olacağını söyledi. Suriye’de bir siyasi inşa sürecinin işlediğine dikkat çeken söz konusu kaynaklar, Netanyahu tarafından yapılan açıklamalara değer vermediklerini ve kısa sürede Suriye devletinin tüm topraklarında egemen olacağını aktardı. Askeri kaynaklar, Suriyelilerin gelecek için umutlu olması gerektiğinin altını çizdi.







