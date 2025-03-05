KİK üyeleri ile Mısır, Suriye, Ürdün ve Fas arasında 'stratejik ilişkiler' görüşmesi gerçekleştirilecek

Suudi Arabistan'ın, yarın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Mısır, Suriye, Fas ve Ürdün arasında stratejik ilişkileri ilerletme olanaklarının ele alınacağı toplantılara ev sahipliği yapacağı bildirildi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi yaptığı yazılı açıklamada, 163. Dönem KİK Toplantısının Mekke'de gerçekleşeceğini belirtti.

Toplantının Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya'nın başkanlığında gerçekleşeceğini aktaran Budeyvi, toplantıya KİK üyesi Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn dışişleri bakanlarının katılacağını ifade etti.

Kuveyt'te Aralık 2024'te gerçekleşen 45. KİK Zirvesi kararlarını uygulama takibinin yanı sıra birçok konunun masaya yatırılacağını vurgulayan Budeyvi, toplantıda KİK ülkeleri ile kuruluşlar arasındaki stratejik ilişkilerin ele alınacağı gibi bölgeye dair gelişmelerin de konuşulacağını kaydetti.

KİK toplantısı çerçevesinde Mısır, Suriye, Ürdün ve Fas dışişleri bakanlarının da Mekke'de bulunacağına işaret eden Budeyvi, KİK ülkeleri ile söz konusu Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı toplantıların yapılacağı bilgisini verdi.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, KİK ülkeleri ve diğer Arap ülkelerinin dışişleri bakanları arasında gerçekleşecek toplantılarda stratejik ilişkileri ilerletme ve ortak çıkarlar doğrultusunda çeşitli alanlarda ortak çalışma konularının ele alınacağını belirtti.

Bahsi geçen toplantılarda ayrıca bölgesel ve uluslararası meselelere dair görüş alışverişinde bulunulacağını vurgulayan Budeyvi, bölgenin güven ve istikrarını güçlendirecek konularda istişare ve koordinasyonu sürdürme olanaklarının konuşulacağını ifade etti.



