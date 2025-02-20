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Suudi Arabistan'da kritik toplantı yarın: Körfez ülkeleri ile Mısır ve Ürdün liderleri katılacak

Suudi Arabistan'da kritik toplantı yarın: Körfez ülkeleri ile Mısır ve Ürdün liderleri katılacak

17:4420/02/2025, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler ile Mısır ve Ürdün'ün devlet başkanlarının yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geleceği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, KİK ülkeleri liderlerinin yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Riyad'a davet ettiği belirtildi.


"Kardeşçe ve gayriresmî"


Riyad'da gerçekleşecek görüşmenin "kardeşçe ve gayriresmî" olacağı ifade edilirken, bu görüşmelerin birkaç yıldan beri KİK ülkeleri, Mısır ve Ürdün liderleri arasında düzenli olarak yapıldığı kaydedildi.


Planlanan görüşmede söz konusu ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra işbirliği ve koordinasyonun artırılmasının hedeflendiği, Arapların ortak çalışmalarına dair kararların ise önümüzdeki olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nden çıkacağı ifade edildi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Kahire'de gerçekleşecek Arap Birliği Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımlarıyla Riyad'da 5'li bir toplantının düzenleneceği bilgisini paylaşmıştı.


Zeki, Riyad'daki toplantıda Mısır'ın Arap Birliği Zirvesi'ne sunacağı önerilerin ele alınacağını belirtmişti.


Mısır ise Filistin'deki gelişmelerle ilgili düzenlenecek Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nin 27 Şubat yerine 4 Mart'ta gerçekleşeceğini duyurmuştu.



#Mısır
#Suudi Arabistan
#Ürdün

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