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Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi? ABD'den Suudi Arabistan'da kritik görüşme

Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi? ABD'den Suudi Arabistan'da kritik görüşme

08:0416/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
AA
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Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldığını söylemişti.
Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik çalışmalar başlatıldığını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gitmek üzere hazırlandıkları belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün duyurduğu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Suudi Arabistan'da yapılacağını söylediği görüşmeler için detaylar Amerikan medyasına yansımaya başladı.


Amerikan CNN kanalına açıklama yapan adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, Rus yetkililerle görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un hazırlandığını belirtti.


Aynı yetkililer, ilk görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılacağını ifade etti ancak net bir tarih belirtmekten kaçındı.


Görüşmelere hangi Rus yetkililerin katılacağına ilişkin henüz bir detay bulunmazken, CNN daha önceki bir haberinde, Kremlin'den üst düzey isimlerin yanı sıra yakın zamanda ABD'nin mahkumları serbest bırakma anlaşmasında perde arkasında önemli rol oynayan Rus yetkili Kirill Dmitriev'in de aralarında bulunduğu üst düzey bir müzakere ekibi kurulduğunu bildirmişti.


Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik süreçle ilgili olarak ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.




#ABD
#Rusya
#Suudi Arabistan
#Ukrayna

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