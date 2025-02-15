Trump'tan 'esir takası' açıklaması: İsrail'e çağrıda bulundu

Trump ABD’nin İsrail’in alacağı kararı destekleyeceğini söyledi
Gazze'deki esir takasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in bugün, tüm rehinelerin serbest bırakılması için tanınan süreyle ilgili nasıl bir adım atacağına karar vermesi gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de bugün Hamas tarafından serbest bırakılan esirlerden birinin Amerikan vatandaşı olduğunu söyledi.
Truth Social sosyal paylaşım sitesinde açıklama yapan Trump, bunun geçen hafta hiçbir rehineyi serbest bırakmayacakları yönündeki açıklamalarından farklı olduğunu söyledi.
"İsrail bu konuda ne yapacağına karar vermeli"
"İsrail bu konuda ne yapacağına karar vermeli"
Trump,
"İsrail'de bugün üç rehine serbest bırakıldı. Tümünün bırakılması için verdiğim süre bugün saat 12:00'de doluyor. İsrail bu konuda ne yapacağına karar vermeli"
ifadelerini kullandı.
ABD’nin İsrail’in alacağı kararı destekleyeceğini sözlerine ekledi.
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