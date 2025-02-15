ABD'de kemer sıkma politikası: Yaklaşık 10 bin kamu çalışanı işten çıkarıldı

İçişleri, Enerji, Gaziler İşleri, Tarım ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri departmanlarındaki çalışanların işlerine son verildi. ABD medya kuruluşları tarafından bildirilen işten çıkarmalar, Beyaz Saray'a göre Trump ve Musk'ın gönüllü olarak ayrılmaları için teklif ettiği gönüllü işten ayrılma teklifini kabul eden yaklaşık 75 bin çalışana ekleniyor. Bu, 2,3 milyon kişilik sivil iş gücünün yaklaşık yüzde 3'üne denk geliyor.





Şişkin bürokrasi

Trump, federal hükümetin çok şişkin olduğunu ve çok fazla paranın israf ve dolandırıcılık için harcandığını söylüyor. Hükümetin yaklaşık 36 trilyon dolar borcu var ve geçen yıl 1,8 trilyon dolar açık verdi ve reform ihtiyacı konusunda iki partili bir anlaşma var.





Ancak Kongre Demokratları, Trump'ın federal harcamalar üzerindeki yasama organının anayasal yetkisine tecavüz ettiğini söylüyor, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kontrol eden Cumhuriyetçi meslektaşları ise bu hamleleri büyük ölçüde destekliyor.





Sağlık kuruluşlarından neredeyse yarısının işten çıkarıldığını söyledi

İş kesintilerine ek olarak, Trump ve Musk kariyer çalışanları için kamu hizmeti korumalarını ortadan kaldırmaya, ABD dış yardımlarının çoğunu dondurmaya ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ve Tüketici Finansal Koruma Bürosu CFPB gibi bazı hükümet kurumlarını neredeyse tamamen kapatmaya çalıştı.





ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki deneme süresindeki çalışanların neredeyse yarısının işten çıkarıldığını söyledi.





Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD Ormancılık Hizmetleri yaklaşık 3.400 yeni işe alımı işten çıkarırken, Ulusal Park Hizmetleri yaklaşık bin kişiyi işten çıkarıyor.





Vergi memurları da işten çıkarmalara maruz kaldı

Konuya aşina iki kişi, vergi toplayan Gelir İdaresi'nin önümüzdeki hafta binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlandığını söyledi. Bu hamle, Amerikalıların gelir vergisi beyannamelerini vermeleri için 15 Nisan'daki son tarihten önce kaynakları sıkıştırabilir.





Diğer harcama kesintileri, hayati hizmetlerin tehlikede olduğu yönünde endişelere yol açtı. Orman yangınlarının Los Angeles'ı harap etmesinden bir ay sonra, kesintilerden etkilenen kuruluşlara göre federal programlar mevsimlik itfaiyecileri işe almayı bıraktı. Eleştirmenler, Trump'ın başkanlığında olağanüstü bir etki toplayan dünyanın en zengin kişisi Musk'ın kaba kuvvet yaklaşımını sorguladılar.



