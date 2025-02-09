Arap ülkelerinden Netanyahu'ya sert tepki: Tüm bölgenin istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış

Kuveyt, Umman, Bahreyn, Irak, Yemen ile Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Yemen, "provokatif ve küstah" şeklinde nitelendirdiği İsrail'in bu tutumunun "tüm bölgenin istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirdi.
Ülkelerin dışişleri bakanlıklarından konuya dair yazılı açıklamalar yapıldı.
Kuveyt, İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından "kardeş ülke" Suudi Arabistan'a ilişkin yapılan açıklamaları şiddetle kınadı.
Ayrıca, Kuveyt'in Filistin halkını yerinden etmeyi hedefleyen her türlü girişimi de reddettiği ifade edildi.
Umman
Umman da Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğunu; Netanyahu'nun Suudi Arabistan topraklarına dair açıklamalarını reddettiğini belirtti.
Bahreyn
Bahreyn de İsrail'in Suudi Arabistan topraklarında bir Filistin devleti kurulmasına ilişkin "sorumsuz" açıklamasına tepki gösterdi.
Ayrıca Bahreyn'in Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğu belirtildi.
Irak
Irak ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Suudi Arabistan topraklarında bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin "provokatif" açıklamalarını kınadığını aktardı.
Irak'ın Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğu ve ülkelerin güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini destekleme konusundaki sağlam tutumu vurgulanan açıklamada "herhangi bir ülkenin ulusal egemenliğinin ihlal edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu" kaydedildi.
Yemen
Arap Birliği
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da Netanyahu'nun açıklamalarını kınayarak, "bunun dayandığı zihniyetin kabul edilemez ve gerçeklikten tamamen kopuk olduğunu" kaydetti.
Filistin devletinin ancak ve ancak 1967'de işgal edilen Filistin toprakları üzerinde, Doğu Kudüs başkenti ve aralarında ayrım olmaksızın Batı Şeria ile Gazze Şeridi bölgeleri olacak şekilde kurulacağını belirten Ebu Gayt, bunun dışındaki fikirlerin ise gerçekte var olmayan fakat dile getiren taraflarca var olduğu sanılan vehimden başka bir şey olmadığını ifade etti.
İİT
Suudi Arabistan'a yönelik provokatif bir eylem olduğu kaydedilen açıklamanın ayrıca ülkenin egemenliği, ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği; uluslararası hukuk ilkelerinini açık şekilde ihlal ettiği aktarıldı.
Netanyahu'nun açıklamaları, Suudi Arabistan ve Filistin'in yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Mısır ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından da kınanmıştı.
İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.
Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.