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Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun 'Filistin' önerisine sert tepki: İşgalci zihniyeti yansıtıyor

Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun 'Filistin' önerisine sert tepki: İşgalci zihniyeti yansıtıyor

17:439/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
AA
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Netanyahu "Suudiler, Suudi Arabistan'da bir Filistin devleti kurabilirler" önerisinde bulunmuştu.
Netanyahu "Suudiler, Suudi Arabistan'da bir Filistin devleti kurabilirler" önerisinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir." açıklamasına sert tepki gösterdi. Açıklamada "Filistin halkı, acımasız İsrail işgalinin ne zaman isterse sınır dışı edebileceği davetsiz misafir ya da göçmen değiller" denildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu tür açıklamaların şiddetle kınandığı belirtilerek, Filistin halkının topraklarındaki haklarının tartışmasız olduğu vurgulandı.


Suudi Arabistan'ın Netanyahu'nun Filistin halkını yerinden etme çağrılarını reddettiği ve bu tür açıklamaların işgalci İsrail'in Gazze'de artan suçlarını örtbas etmeye yönelik bir çaba olduğu ifade edildi.


Filistin halkının tarihsel, duygusal ve hukuki bağlarla topraklarına sahip olduğu ve Filistin'in haklarının kimse tarafından gasbedilemeyeceği kaydedildi.



"Krallık olarak reddediyoruz"


İsrail'in dikkatleri dağıttığı vurgulanan açıklamada,
"Krallık, İsrail işgalinin dikkatleri Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize karşı işlediği sürekli suçlardan ve Filistinlilerin maruz kaldıkları etnik temizlikten başka yöne çekmeyi amaçlayan bu tür açıklamalarını kategorik olarak reddettiğini vurgulamaktadır"
ifadeleri kullanıldı.

Bu tür aşırı düşüncelerin, İsrail'in, barışa karşı olan tutumunun ve Arap ülkelerinin barışa yönelik önerilerini reddetmesinin bir yansıması olduğu belirtilirken Filistin halkına yönelik sistematik zulmün 75 yılı aşkın süredir sürdüğüne işaret edildi.


Bakanlık açıklamasında son olarak, Filistin halkının haklarının hiçbir zaman kaybolmayacağı ve barışın ancak iki devletli çözüm ve karşılıklı anlayışla sağlanabileceği vurgulandı.



İsrail'i aşırıcı ve işgalci olarak niteleyen bakanlık,
"Bu zihniyetin Filistin topraklarının kardeş Filistin halkı için ne anlama geldiğini ve bu topraklarla olan duygusal, tarihi ve hukuki bağlarını anlamadığını bildirmektedir. Aşırıcı ve işgalci zihniyetin Gazze Şeridi'ni tamamen yok ettiği, en ufak bir insani duygu veya ahlaki sorumluluk duymadan çoğu çocuk ve kadın 160 binden fazla kişiyi öldürdüğü ve yaraladığı için Filistin halkının yaşamaya hak ettiğini düşünmediğini belirtmektedir"
açıklamasını yaptı.

Filistin halkının kendi toprakları üzerinde hak sahibi olduğu vurgulanan açıklamada,
"Filistin halkı, acımasız İsrail işgalinin ne zaman isterse sınır dışı edebileceği davetsiz misafir ya da göçmen değiller"
denildi.

Ne olmuştu?


İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.


Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu,
"Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler."
ifadesini kullanmıştı.


#Filistin
#israil
#Suudi Arabistan

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