Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun 'Filistin' önerisine sert tepki: İşgalci zihniyeti yansıtıyor

"Bu zihniyetin Filistin topraklarının kardeş Filistin halkı için ne anlama geldiğini ve bu topraklarla olan duygusal, tarihi ve hukuki bağlarını anlamadığını bildirmektedir. Aşırıcı ve işgalci zihniyetin Gazze Şeridi'ni tamamen yok ettiği, en ufak bir insani duygu veya ahlaki sorumluluk duymadan çoğu çocuk ve kadın 160 binden fazla kişiyi öldürdüğü ve yaraladığı için Filistin halkının yaşamaya hak ettiğini düşünmediğini belirtmektedir"