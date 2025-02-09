TBMM’den Trump’a Gazze cevabı: İki kritik anlaşma Meclis gündeminde

Geçtiğimiz günlerde soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump , "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak, bölgeyi yeniden inşa edecek, yıkıntıları kaldıracak ve bölge halkı için sınırsız iş ve konut imkânı sağlayacak bir ekonomik kalkınma süreci başlatacağız" şeklinde bir açıklamada bulundu.





Yaşanan büyük felaketi görmezden gelen Trump’un bu sözleri dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Pek çok ülke, bu planın kabul edilemez olduğunu vurgularken, ABD yönetimi içinde de ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktı.









TBMM'den yanıt





Trump'un bu sözlerine Türkiye de gerekli yanıtı verirken TBMM'den anlamlı bir adım geldi.





Sabah'ta yer alan habere göre TBMM, Filistin ile imzalanan iki anlaşmayı gündemine aldı. TBMM Dışişleri Komisyonu önümüzdeki hafta toplanarak Filistin ile imzalanan yatırımların karşılıklı teşviki ve çifte vergilendirme anlaşmalarını görüşecek. Daha sonra bu anlaşmalar TBMM Genel Kurul gündemine indirilip hızla onaylanacak.





Anlaşmaların hızla gündeme alınıp onaylanması Trump'a da bir yanıt anlamına geliyor. İki anlaşmanın da "yatırım ve teknoloji paylaşımına yönelik düzenlemeler içermesi dikkat çekiyor.





Yatırımların teşviki





Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın gerekçesinde, "İki ülke arasında sermaye ve teknoloji akışını hızlandırılacak, yönetim becerisi ve uluslararası pazarlara giriş imkânı oluşturacak uluslararası doğrudan yatırımları teşvik etmek ve ilgili hukuki düzeni içinde bu yatırımların korunması sağlanacaktır" denildi.





Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın gerekçesi şöyle:





"Gelir unsurları itibariyle mükelleflerin ayrı gelir üzerinden iki devlette birden vergilendirilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Böylece Türk yatırımcılar için Filistin, Filistinli yatırımcılar için de Türkiye daha cazip hale gelecektir."







