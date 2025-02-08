Donald Trump'ın Gazze açıklamalarının hedefi: Filistinli gazeteci Muna Havva'dan önemli değerlendirmeler

Mısır, Ürdün ve Körfez gibi bölge ülkelerin kendilerini bu planı kesin bir şekilde reddeden taraflar olarak değil, müzakerelere dahil olmuş aktörler gibi bir konumda bulduklarını ifade eden Havva,

bunun sonucunda kamuoyunun, Filistinlilerin sürgününü bir tartışma konusu olarak görmeye başladığını