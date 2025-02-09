Takasta Netanyahu'ya mesaj: Biz tufanız biz ertesi günüz

Gazze'de işgalci İsrail ordusu tarafından 470 gün boyunca sürdürülen soykırımın ardından 19 Ocak'ta İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında imzalanan ateşkes anlaşması kapsamındaki beşinci esir takası dün gerçekleştirildi. Hamas Hareketi, Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami adlı üç esiri serbest bıraktı. İsrail de Ofer ve Ktziot hapishanelerinde tuttuğu 183 Filistinli tutukluyu daha serbest bıraktı. Hamas, dün sabah saatlerinde esirleri arabulucu taraf olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim etmek üzere bir tören gerçekleştirdi. Törene, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı yüzlerce silahlı elemanın yanı sıra yerel halktan çok sayıda Filistinli katıldı. İsrail tarafı ise Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofer hapishanesinde topladığı 183 Filistinli tutukluyu otobüslerle tahliye etti.





HAMAS 'ERTESİ GÜN'LE MEYDAN OKUDU

Yeni takas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sırasında öne sürdüğü, "Gazze'deki 2.3 milyon Filistinlinin Mısır ve Ürdün'e tehcir edilmesini ön gören" planın gündemi meşgul ettiği bir dönemde yapıldı. Netanyahu, Trump tarafından sunulan teklif için "İsrail ordusunun savaşın ertesi gününe dair planının temelini oluşturacak" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Hamas ise Netanyahu'nun bu sözlerine, üzerinde Arapça, İbranice ve İngilizce "Biz tufanız, biz savaşın ertesi günüyüz" yazılı bir pankartla cevap verdi.





ESİRLERDEN 'TAKASI TAMAMLAYIN' ÇAĞRISI

Netanyahu'nun Washington ziyareti ve Trump'ın açıklamaları, İsrail'in ateşkesi bozacağı yönünde endişelere yol açıyor. Takas sonrası bir açıklama yayınlayan Hamas, "Netanyahu'nun 470 gün boyunca soykırımlarla aradığı zaferi, Gazze'de toprağa gömdük. Halkımız, tehcir projelerini de yenilgiye uğratacaktır" cümlelerine yer verdi. Takas için tören alanına getirilen üç İsrailli esir de yaptıkları konuşmalarda, "Esirlerin geri dönmesinin tek yolu, takas anlaşmasının sürdürülerek Filistinli esirlerin de evlerine güven içinde geri dönmesidir. Takasın ikinci ve üçüncü aşamasını da tamamlayın" ifadelerini kullandı.





FİLİSTİNLİ TUTUKLULAR RAMALLAH'TA

Öte yandan, Hamas'ın üç İsrailli esiri serbest bırakmasına karşılık İsrail hapishanelerinden çıkarılan 183 Filistinli tutuklu, otobüslerle Ramallah'a ulaştı. Ramallah'ta büyük bir coşkuyla karşılanan tutukluların 18'i müebbet, 54'ü uzun süreli hapis cezası alanlardan oluştu. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonrası Gazze'de alıkoyduğu 111 Filistinli de serbest bırakılanlar arasında yer aldı. Bu esirlerin Gazze'ye gideceği belirtilirken, serbest kalan 7 müebbet cezalı tutuklunun da Filistin dışına çıkacağı belirtildi. Tutukluların 38'inin Hamas, 30'unun Fetih, birinin de İslami Cihad hareketlerine mensup olduğu bilgisi verildi. Serbest kalanlar arasında yer alan Fetih'in silahlı kanadı Aksa Şehitleri Tugayı kurucularından Hatim el-Ceyyusi, 2004 yılında Beerşeba kentinde 16 İsrailli siyonistin öldüğü, 100'den fazlasının yaralandığı saldırıların organizatörü olan Hamas mensubu İyad Ebu Şeydem ve Şadi el-Bergusi gibi uzun yıllardır hapiste olan direnişçiler de dikkati çekiyor.





ESIRLER IÇIN BACAĞINI KAYBETTI

Esir takası için Deyr el-Belah'te yapılan törene katılan bir bacağı ampute olan bir Kassam Tugayı savaşçısı dikkatleri üzerine çekti. Söz konusu savaşçının üç esiri korumaktan sorumlu olduğu ve işgalci İsrail ordusunun saldırıları sonucunda bir bacağını kaybettiği bildirildi. Kassam savaşçısı, üzerinde askeri üniformasıyla koltuk değneklerine dayanarak törene katıldı ve kurulan platformun önünde esirlerle hatıra fotoğrafı çekti.





TUTUKLUNUN BABASINI DÖVDÜLER

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Kobar köyünde, dün takas kapsamında serbest kalan Filistinli tutuklulardan Şadi el-Bergusi'nin babası olan Fetih Devrim Konseyi üyesi Fahri Bergusi'nin evine baskın düzenledi. 70 yaşındaki Bargusi'yi ağır şekilde darbeden işgalciler, oğlunun serbest bırakılması için herhangi bir kutlamaya katılmaması konusunda tehdit etti.





GAZZE'DEKI YIKIMI GÖSTERDILER

İşgalci İsrail, serbest bıraktığı tutuklulara takastan bir gün önce Gazze'deki yıkıma dair hazırlanan bir video izletti. Yetkililer, tutukluların Gazze'deki yıkımı görerek bunun bilince olarak serbest kalmalarını sağlamak için videonun hazırlandığını bildirdi.



