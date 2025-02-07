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İsrailli eski Savunma Bakanından itiraf: 'Hamas tünellerini hala çözemedik'

İsrailli eski Savunma Bakanından itiraf: 'Hamas tünellerini hala çözemedik'

12:187/02/2025, Cuma
AA
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Gallant, Gazze'ye saldırılarında esirlerin güvenliğini göz ardı ettiklerini de itiraf etti.
Gallant, Gazze'ye saldırılarında esirlerin güvenliğini göz ardı ettiklerini de itiraf etti.

İşgalci İsrail'in görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin öldürülebileceği ihtimaline rağmen bölgeye yönelik saldırıları sürdürmekte ısrar ettiği itirafında bulundu. Gallant ayrıca, İsrail'in Hamas'a ait tünel ağlarını hala çözemediğini, tünellerin büyüklüğü, karmaşıklığı ve kapsamı hakkında ellerinde net bir bilgi bulunmadığını da itiraf etti.

Gallant, Yedioth Ahronoth gazetesi ve Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'te başlatılan kara saldırıları öncesinde bölgedeki İsrailli esirlerin saldırılarda ölebileceğine ilişkin uyarılar aldığını ancak kendisinin savaşa ve kara saldırılarının başlatılmasında ısrar ettiğini söyledi.

'Hükümet esirler için yeterince uğraşmadı'

Gallant, "O zaman Başbakan Netanyahu'ya şunu söyledim: Biz ve Hamas aynı şeyi paylaşıyoruz. Bizler esirleri korumak istiyoruz, onlar da esirleri baskı aracı yapmak istiyor." ifadelerini kullandı. Gallant, Savunma Bakanı olduğu dönemde dahi hükümetin esirleri geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapmadığını vurguladı. Eski Savunma Bakanı, ayrıca 7 Ekim'deki başarısızlıkların sebeplerini araştırmak için İsrail'in geniş katılımlı bir komite kurması gerektiğini ifade etti.

Ben-Gvir'in Aksa baskınlarına değindi

Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in tutumlarına da değinen Gallant, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarıyla 7 Ekim 2023 saldırıları öncesinde tansiyonu yükselttiğini söyledi. Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin ise "İsrail'in orada yerleşim birimleri inşa etmesinin mümkün olmadığını, çünkü oraya askeri olarak hükmetmesinin neredeyse imkansız olduğunu" dile getirdi. Netanyahu'nun görevden aldığı Gallant, "Gazze'de yerleşim birimlerinin kurulması halinde, sonuç felaket olur." dedi.

İsrail tünelleri hala çözemedi

Gallant, İsrail'in
Hamas'a ait tünel ağlarını çözme konusunda aciz kaldığını
, tünellere dair yükseklik, genişlik, alan gibi verileri öğrenemediğini, İsrail'in elinde tüneller hakkında yeteri kadar bilgi bulunmadığını da
itiraf etti.

Netanyahu, "aralarındaki güvenin sarsılmasını" gerekçe göstererek 5 Kasım'da Gallant'ı görevden almıştı.


#Gazze
#İsrail
#Hamas
#Tünel
#Yoav Galant

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