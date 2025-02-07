İsrailli eski Savunma Bakanından itiraf: 'Hamas tünellerini hala çözemedik'

Gallant, "O zaman Başbakan Netanyahu'ya şunu söyledim: Biz ve Hamas aynı şeyi paylaşıyoruz. Bizler esirleri korumak istiyoruz, onlar da esirleri baskı aracı yapmak istiyor." ifadelerini kullandı. Gallant, Savunma Bakanı olduğu dönemde dahi hükümetin esirleri geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapmadığını vurguladı. Eski Savunma Bakanı, ayrıca 7 Ekim'deki başarısızlıkların sebeplerini araştırmak için İsrail'in geniş katılımlı bir komite kurması gerektiğini ifade etti.