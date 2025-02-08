Hamas üç İsrailli esiri teslim etti: Esirlerden Kassam'a teşekkür mesajı

Kassam Tugayları, Deyr el--Balah'ta hazırlıklarını sürdürüyor.

Netanyahu ile dalga geçtiler

Kassam Tugayları, İsrailli esirlerin teslim edileceği platform üzerine "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı. Bu cümle pankarta Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılırken, üzerinde Filistin bayrağının yanında bir yumruk resmi de yer alıyor. Ayrıca pankartın alt tarafına Netanyahu'nun fotoğrafı konularak, soykırımcı İsrail Başbakanı'nın "Mutlak Zafer" ifadesine de gönderme yapıldı.

'Mutlak Zafer' yazılı pankartta Netanyahu'nun fotoğrafı bulunuyor.

İsrailli esirleri Hamas'tan teslim alacak olan Kızılhaç ekipleri Deyr el-Balah'a doğru yola çıktı.

Esir takası başladı

Kızılhaç araçları bölgeye ulaştı. Esir takası başlıyor. İsrail'in bugün serbest bırakacağı 183 Filistinli mahkumun 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Kudüs, 27'sinin Gazze'den olduğu, kalan 111 kişinin de 7 Ekim'den sonra Gazze'de tutuklanan Filistinliler olduğu öğrenildi.

Esirler Kassam'a teşekkür etti