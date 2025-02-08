Hamas üç İsrailli esiri teslim etti: Esirlerden Kassam'a teşekkür mesajı

Hamas ile işgalci İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami, Deyr el-Belah kentinde Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyordu. Serbest bırakılan 3 İsrailli esire karşılık, 183 Filistinli esir bugün serbest bırakılacak. Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.
Kassam Tugayları, Deyr el--Balah'ta hazırlıklarını sürdürüyor.
Netanyahu ile dalga geçtiler
Kassam Tugayları, İsrailli esirlerin teslim edileceği platform üzerine "Biz Tufanız... Biz Ertesi Günüz" yazılı büyük bir pankart astı. Bu cümle pankarta Arapça, İbranice ve İngilizce olmak üzere üç dilde yazılırken, üzerinde Filistin bayrağının yanında bir yumruk resmi de yer alıyor. Ayrıca pankartın alt tarafına Netanyahu'nun fotoğrafı konularak, soykırımcı İsrail Başbakanı'nın "Mutlak Zafer" ifadesine de gönderme yapıldı.
İsrailli esirleri Hamas'tan teslim alacak olan Kızılhaç ekipleri Deyr el-Balah'a doğru yola çıktı.
Esir takası başladı
Kızılhaç araçları bölgeye ulaştı. Esir takası başlıyor. İsrail'in bugün serbest bırakacağı 183 Filistinli mahkumun 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Kudüs, 27'sinin Gazze'den olduğu, kalan 111 kişinin de 7 Ekim'den sonra Gazze'de tutuklanan Filistinliler olduğu öğrenildi.
Esirler Kassam'a teşekkür etti
Hamas'ın elinde esir bulunan ve biri Almanya-İsrail çifte vatandaşı olan 3 esir, Deyr el-Balah'ta düzenlenen törenle Kızılhaç'a teslim edildi. Kendilerine mikrofon tutulan İsrailli esirler, Kassam Tugaylarına teşekkür ederek İsrail hükümetine, anlaşmanın ikinci aşamasına devam edilmesi ve katliamın durdurulması çağrısında bulundu. Başka bir esir de kendilerini korudukları için Kassam Tugaylarına teşekkürlerini dile getirdi. İsrailli esir, "Bir yıl dört ay boyunca Gazze'deydik. Bize yiyecek ve su verdiler, yaşamaya devam etmemi sağladılar." ifadelerini kullandı.