İsrail'den itiraf: Hamas komutanı Havacri hayatta

Bugün gerçekleşen dördüncü esir takasında İsrailli esir Keith Siegel, Kızılhaç yetkililerine teslim edildi.
İsrail, daha önce öldürdüğünü duyurduğu Kassam Tugayları komutanı Heysem Havacri'nin hayatta olduğunu itiraf etti. Öte yandan Filistinli kaynaklar da Havacri'nin bugün yapılan esir takasında serbest bırakılan ABD-İsrail vatandaşı Keith Siegel'i Kızılhaç yetkililerine teslim edenler arasında olduğunu aktardı.
İşgalci İsrail ordusu, daha önce öldürdüğünü duyurduğu
Hamas
'ın askeri kanadı
İzzeddin el-Kassam Tugayları
komutanı
Heysem Havacri
'nin hayatta olduğunu itiraf etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada,
Havacri
'nin 3 Aralık 2023'te düzenlenen saldırı ile hedef alındığı belirtildi.
Havacri'nin ölmediğini itiraf ettiler
Havacri'nin ölmediğini itiraf ettiler
Açıklamada, İsrail iç istihbarat teşkilatı
Şin-Bet (Şabak)
ve ordu yetkililerinin söz konusu saldırının ardından Havacri'nin "
yüksek olasılıkla
" öldüğü şeklindeki değerlendirmesinin bu yönde bir duyuruya yol açtığı ifade edildi.
Yapılan detaylı inceleme sonrası, Şin-Bet ve İsrail ordusunun değerlendirmesinin yanlış olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.
İsrailli esiri teslim edenler arasında Havacri de yer aldı
İsrailli esiri teslim edenler arasında Havacri de yer aldı
Öte yandan Filistinli kaynaklar, Havacri'nin bugün
Han Yunus
'ta gerçekleştirilen esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan ABD-İsrail çifte vatandaşı
Keith Siegel
'i Kızılhaç yetkililerine teslim edenler arasında olduğunu aktardı.
İsrail ordusu, mayıs ayında da Kassam Tugayları komutanlarından
Hüseyin Feyyad'
ın Gazze'nin kuzeyindeki
Cibaliye
'de bir tünelde öldürüldüğünü duyurmuş ancak Feyyad'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması üzerine İsrail ilk açıklamasını yalanlayarak Hamas komutanının öldürülmediğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.
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