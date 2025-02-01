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İsrail'in tutsak ettiği eski TVNET muhabiri Mürteca özgürlüğüne kavuştu

İsrail'in tutsak ettiği eski TVNET muhabiri Mürteca özgürlüğüne kavuştu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:491/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Muhammed Mürteca 2017'den beri İsrail'in elinde tutsaktı
Muhammed Mürteca 2017'den beri İsrail'in elinde tutsaktı

Hamas ile terör devleti İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında bugün İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli tutsak serbest bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan isimler arasında Eski TVNET muhabiri Muhammed Mürteca da bulundu.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli sivil erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.


183 Filistinli serbest bırakıldı


Anlaşma kapsamında İsrail'in elinde tutsak bulunan 183 Filistinli tutsak serbest kaldı.



Yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan ve takas kapsamında serbest kalan Gazzeli tutsaklar Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine ulaştı. Alanda toplananlar, Filistinli esirleri coşkuyla karşıladı.


Mürteca da özgürlüğüne kavuştu


Eski TVNET muhabiri Muhammed Mürteca da bugün serbest bırakılan tutsaklar arasında yer aldı.



İsrail mahkemeleri Muhammed Mürteca'ya 9 yıl hapis cezası vermişti.


2017'den beri tutukluydu


Aynı zamanda TİKA'nın Gazze Şeridi'ndeki çalışanı da olan Murteca, 12 Şubat 2017'de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış, 37 gün süren gözaltı halinin ardından 21 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Murteca, 12 Şubat 2017’den bu yana İsrail'in güneyindeki Nafha Hapishanesi'nde tutuluyordu.



İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet, Murteca'nın insani krizle pençeleşen Gazze'deki yardım faaliyetlerine, "teröre destek" suçlaması getirmişti.



Şin-Bet yaptığı yazılı açıklamada, Murteca'yı Gazze Şeridi'ne yaptığı insani yardımları
"askeri hedefler için kullanılmak üzere İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerine ve ailelerine dağıtmakla"
suçlamıştı.




#İsrail
#Hamas
#Gazze

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