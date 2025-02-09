Mısır ve BAE'den Netanyahu'nun Suudi Arabistan'ı kışkırtan açıklamalarına tepki: Kırmızı çizgidir!

Mısır, İsrail tarafının Suudi Arabistan'a karşı kışkırtıcı ve topraklarında bir Filistin devleti kurulması çağrısı yapan, ülkenin egemenliğini doğrudan ihlal eden ve uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni açıkça ihlal eden sorumsuz ve tamamen kabul edilemez açıklamalarını en güçlü şekilde kınamıştır"