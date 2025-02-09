Mısır ve BAE'den Netanyahu'nun Suudi Arabistan'ı kışkırtan açıklamalarına tepki: Kırmızı çizgidir!

BAE ve Mısır, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suudi Arabistan, Filistin Devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir" açıklamasına tepki gösterdi. BAE'den yapılan açıklamada "BAE, Suudi Arabistan ile tam dayanışma halinde olup, güvenliğine, istikrarına ve egemenliğine yönelik her türlü tehdide karşı durmaktadır. Suudi Arabistan'ın egemenliği kırmızı çizgidir, BAE herhangi bir ülkeye bunu aşmaya izin vermez" ifadeleri kullanıldı. Mısır'dan yapılan açıklamada ise "Suudi Arabistan'a ve egemenliğine saygı, kırmızı çizgidir, Kahire buna dokunulmasına izin vermeyecektir" denildi.
Mısır, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "
Mısır, İsrail tarafının Suudi Arabistan'a karşı kışkırtıcı ve topraklarında bir Filistin devleti kurulması çağrısı yapan, ülkenin egemenliğini doğrudan ihlal eden ve uluslararası hukuk kurallarını ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni açıkça ihlal eden sorumsuz ve tamamen kabul edilemez açıklamalarını en güçlü şekilde kınamıştır"
ifadelerine yer verildi.
"Suudi Arabistan'a ve egemenliğine saygı, kırmızı çizgidir, Kahire buna dokunulmasına izin vermeyecektir"
denilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın güvenliği ve istikrarının, "Mısır ve Arap ülkelerinin istikrarının tam merkezinde" olduğu ve bunu hiçbir şekilde değersizleştirmenin söz konusu olamayacağı vurgulandı.
KIŞKIRTICI AÇIKLAMALARA KINAMA
BAE Dışişleri Bakanlığı da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek diğer Arap ülkelerine katıldı.
Açıklamada, "Uluslararası hukuk kurallarının ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin açık ihlali sayılan bu açıklamaların kesin bir dille reddedildiği" kaydedildi.
Netanyahu'nun kabul edilmeyen kışkırtıcı açıklamalarının kınandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"BAE, Suudi Arabistan ile tam dayanışma halinde olup, güvenliğine, istikrarına ve egemenliğine yönelik her türlü tehdide karşı durmaktadır. Suudi Arabistan'ın egemenliği kırmızı çizgidir, BAE herhangi bir ülkeye bunu aşmaya izin vermez."
NETANYAHU SUUDİ ARABİSTAN İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?
İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.
Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu,
"Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler."
ifadesini kullanmıştı.
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