Trump'tan UCM’ye yaptırım kararı: Soykırımcının kalkanı ABD

Mahkemesine yaptırım uyguladı ve soykırıma kalkan oldu. ABD Başkanı Trump, yazılı açıklama yaparak, UCM yetkililerine yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesine imza attığını duyurdu. Trump, söz konusu kararnameyle ilgili açıklamasında, UCM'nin, Amerika'yı ve İsrail gibi yakın müttefiklerini "temelsiz ve gayrimeşru şekilde" hedef aldığını savundu. Söz konusu kararname, UCM yetkililerinin Amerikan vizesi almalarını ve ABD ile finansal işlemler yapmalarını bloke edecek.

UCM'nin, Netanyahu aleyhinde Gazze'deki savaş suçlarına atıfla çıkardığı tutuklama kararını kabul etmediklerini kaydeden Trump, "UCM, meşru bir dayanağı olmaksızın, ABD ve İsrail de dahil olmak üzere bazı müttefiklerinin personeli üzerinde yargı yetkisi iddia etmiş ve ön soruşturmalar açmıştır; ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef alan asılsız tutuklama kararları çıkartarak yetkisini kötüye kullanmıştır” dedi. UCM’nin ABD ve İsrail üzerinde etkisi bulunmadığını ifade eden Başkan, mahkemenin ABD ile İsrail gibi yakın müttefiklerini "hedef aldığını" savundu. UCM, geçen yıl kasım ayında, Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ile o günkü Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Diğer yandan Trump’ın yaptırım kararına tepki gösteren UCM, "Personelimizin yanında olacağımızı ve dünyanın dört bir yanındaki zulümlerin milyonlarca masum insana adalet ve umut sağlamaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz" dedi.