Trump skandal Gazze planında ısrarcı: Etnik temizliğe yeni kılıf

İsrail’e koşulsuz şartsız destek veren ve skandal Gazze’yi insansızlaştırma planını kamuoyu ile paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, 2 milyon Filistinlinin komşu ülkelere sürüleceğini ve kıyı şeridine el koyup burayı bir turizm şehrine dönüştürmek istediğini açıkladı. Akıl dışı plan uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı. Bunun üzerine Beyaz Saray, planı yumuşatarak Filistinlilerin geri dönebileceğini ancak Trump’ın planda ısrarcı olduğunu kaydetti. Trump da yaptığı paylaşımda, etnik temizlik emellerinde ne kadar ısrarcı olduğunu dile getirdi.

İSRAİL BİZE DEVREDECEK

ABD Başkanı Trump, Gazze ile ilgili skandal bir açıklamaya daha imza attı. Sosyal medya platformu Truth Social’dan paylaşımda bulunan Trump, Gazze'nin savaşın sonunda İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini savundu. Amerika’nın Gazze'yi kalkındırmak için dünyanın dört bir yanından gelen kalkınma ekipleriyle çalışacağını öne süren Trump, “Türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri olacak. İnşaata yavaş ve dikkatli bir şekilde başlanacak. ABD askerine ihtiyaç duyulmayacak” dedi.

BAŞKAN KARARLIYMIŞ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump’ın planına yeni bir kılıf uydurdu. Filistinlilerin Gazze'den başka yerlere ‘geçici olarak’ yerleştirileceğini belirten Leavitt, “Başkan'ın, Gazze'nin yeniden inşası ve orada bulunanların geçici olarak başka yerlere yerleştirilmesi konusunda kararlı olduğunu teyit edebilirim” diye konuştu.

ÜRDÜN KRALI İLE KONUŞACAK

Leavitt, gelecek hafta Ürdün Kralı 2’nci Abdullah'ın Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geleceğini kaydederek, bu görüşmede Gazze'nin yeniden inşası sürecine ilişkin detayların ele alınacağını kaydetti. Washington yönetimi, İsrail lideri Binyamin Netanyahu’nun ziyareti sonrası önümüzdeki hafta 2’nci Abdullah’ın Washington’a geleceğini ve bölgeye ilişkin görüşmeler yapacağını açıklamıştı.

MİMARI DAMAT KUSHNER

Skandal etnik temizlik planının mimarının, Trump’ın emlak zengini damadı Jared Kushner' olduğu iddia edildi. Kushner, 15 Şubat 2024'te Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir mülakatta, deniz kıyısındaki mülklerin çok değerli olabileceğini ve İsrail'in bölgeden Filistinlileri zorla çıkarması gerektiğini savunmuştu. 2019 yılında bir ekonomi çalıştayında, sözde "Refah için Barış" planında Kushner, Körfez ülkelerinin 50 milyar dolar toplaması gerektiğini ve Gazze ile Batı Şeria’da altyapı, teknoloji, eğitim ve enerji alanlarındaki projeleri hayata geçirmesi gerektiğini ifade etmişti. Kushner'ın söylemleri ile Trump'ın planı arasındaki paralellik dikkatlerden kaçmadı.

İŞGALCİ PLANI HAZIRLAMAYA BAŞLADI

Israel Katz ise, Trump’ın açıklamalarının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) skandal bir emir verdi. Katz orduya, Gazzelilerin "gönüllü olarak bölgeyi terk etmelerini" ve "onları kabul eden herhangi bir ülkeye göç edebilmesini" sağlayacak bir plan hazırlama talimatı verdi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrcih de Trump'ın planını "Filistin devleti fikrini toprağa gömeceğiz" sözleriyle destek verdi.

Paralı asker mi kullanacak?

Skandal etnik temizlik planı kapsamında önce, “ABD askeri gerekirse Gazze’ye gider” diyen ABD Başkanı Trump, sonrasında ise ABD askerine ihtiyaç duyulmayacağını açıkladı. Çelişki ifadeler sonrası Gazze’de ateşkesi denetleyen paralı Amerikan askerlerinin skandal planın uygulanması için kalıcı olabileceği iddia edildi. ABD'li özel askeri şirket UG Solutions'a bağlı 100 paralı askerin bölgeye konuşlandığı, işe başlayanların 10 bin dolar avans ve 1100 dolardan başlayan günlük ücretlerle görev alacağı duyurulmuştu.

Trump’a altın çağrı cihazı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'a altın çağrı cihazı hediye etti. İsrail’den yapılan açıklamada söz konusu hediyenin Hizbullah üyelerinin taşıdığı çağrı cihazlarına yönelik saldırı kararını sembolize ettiği kaydedildi. Netanyahu'nun Trump'a hediye ettiği çağrı cihazının ekranındaki "iki elinizle basın" ibaresi dikkati çekti.











