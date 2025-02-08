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Netanyahu Riyad’ı hedef aldı

Netanyahu Riyad’ı hedef aldı

04:008/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Netanyahu.
Netanyahu.

ABD’nin İsrail ile normalleşme çağrısı yaptığı S. Arabistan’ın "Önce Filistin devleti kurulsun" şartı Netanyahu’nun ayarını bozdu. Netanyahu, “Suudiler, Suudi Arabistan'da bir Filistin devleti kurabilirler. Orada çok toprakları var” sözleriyle Riyad'a saldırdı.

ABD'nin İsrail ile diplomatik ilişki kurma baskısı yaptığı Suudi Arabistan'ın "Önce Filistin devleti kurulsun" politikası, işgalci gücün ayarını bozdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Suudiler, Suudi Arabistan'da bir Filistin devleti kurabilirler; orada çok toprakları var” sözleriyle Riyad'a saldırdı. İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği mülakatta Netanyahu, İsrail kanalına verdiği mülakatta Suudi Arabistan ile normalleşme için bir Filistin devletinin gerekli olup olmadığı sorulduğunda bu fikri “İsrail'e yönelik bir güvenlik tehdidi” olarak nitelendirerek reddetti. “Özellikle de bir Filistin devleti. 7 Ekim'den sonra mı” diyen İsrail lideri, “Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bir Filistin devleti vardı, adı Gazze'ydi. Hamas tarafından yönetilen Gazze bir Filistin devletiydi ve bakın başımıza ne geldi" diye konuştu. İsrail Başbakanı daha sonra “İsrail ve Suudi Arabistan arasında barışın sadece mümkün olduğunu değil, gerçekleşeceğini de düşünüyorum” dedi.



#Netanyahu
#İsrail
#Soykırım
#Riyad

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