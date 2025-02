Netanyahu savaşı yine başlatabilir

ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme projesini tekrar dillendirmesine de değinen Fidan, “Filistinlileri ana yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız. Bu fikir uluslararası hukuka da insanlık vicdanına da aykırıdır. Böylesi bir adım hiçbir sonuç vermeyecek, sadece ve sadece yeni çatışmalara yol açacaktır. Filistinlileri ana yurtlarından kovmaya dönük her girişimin karşısında durmalıyız” ifadelerini kullandı. Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırıların artmasından endişe edildiğini vurgulayan Fidan, “Batı Şeria'daki operasyonlara ve yerleşimcilerin yarattığı teröre bir an önce son verilmesi gerek. Filistinlilerin Mısır'a ve Ürdün'e sürgüne gönderilmesi konusunda ortaya atılan fikirlerin beyhude olduğunu, bu konuya sonuna kadar karşı çıkacağımızı, Mısır'la bu konuda dayanışma içerisinde olduğumuzu da buradan bir kez daha dünyaya duyurmak istiyorum” diye konuştu.