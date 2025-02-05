Netanyahu savaşı yine başlatabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Ankara’da Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati’yi ağırladı. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Katar'da pazar günü yürüttüğü temaslar sırasında Hamas siyasi büro üyeleri ile bir araya geldiğini belirten Fidan, Hamas tarafının ateşkes anlaşmasını yerine getirme konusunda bir tereddüt taşımadığını anlattı. Fidan, “İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağı hususunda tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali, barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalı” dedi.

YENİ ÇATIŞMALARA NEDEN OLUR

ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme projesini tekrar dillendirmesine de değinen Fidan, “Filistinlileri ana yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız. Bu fikir uluslararası hukuka da insanlık vicdanına da aykırıdır. Böylesi bir adım hiçbir sonuç vermeyecek, sadece ve sadece yeni çatışmalara yol açacaktır. Filistinlileri ana yurtlarından kovmaya dönük her girişimin karşısında durmalıyız” ifadelerini kullandı. Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırıların artmasından endişe edildiğini vurgulayan Fidan, “Batı Şeria'daki operasyonlara ve yerleşimcilerin yarattığı teröre bir an önce son verilmesi gerek. Filistinlilerin Mısır'a ve Ürdün'e sürgüne gönderilmesi konusunda ortaya atılan fikirlerin beyhude olduğunu, bu konuya sonuna kadar karşı çıkacağımızı, Mısır'la bu konuda dayanışma içerisinde olduğumuzu da buradan bir kez daha dünyaya duyurmak istiyorum” diye konuştu.

SURİYE İÇİN TARİHİ FIRSAT

Suriye konusuna da değinen Fidan şunları kaydetti: “Suriye'nin istikrarlı ve huzur dolu bir ülkeye dönüşmesi, bölgesel düzeyde hepimizin çıkarına olacaktır. Suriye'de istikrarın ön koşulu ülkenin terörden arındırılmasıdır. DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütleri Suriye'ye yönelik en önemli iki tehdit kaynağı durumundadır. Suriye'nin normal bir ülkeye dönüşmesi için tarihi bir fırsat yakalanmıştır.”

Mısır’la ilişkilerin 100’üncü yılı

2025'in Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılı olduğunu hatırlatan Bakan Fidan, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda yakından çalışacaklarını belirtti. İki ülkenin ilgili kurumlarının teknik nitelikli anlaşmalar konusunda müzakerelerini sürdürdüğünü belirten Fidan, bu çalışmaların olumlu sonuçlarını gözlemlemeye başladıklarını ifade etti. Fidan, ikili ticaret hacminin 2024'te bir önceki yıla göre yaklaşık 1 milyar dolar artarak 9 milyar dolara ulaştığı, Mısır'daki Türk yatırımcıların kapasitelerini genişlettiği bilgisini verdi.

Ateşkes tüm maddeleriyle uygulanmalı

Konuk bakan Abdulati de Gazze'de ateşkesin tüm maddeleriyle uygulanması için ortak çalışma konusunda anlaştıklarını belirtti. Abdulati, “Ateşkesin geciktirilmeden üç aşamasıyla sürmesi için siyasi bir irade oluşturulmalı. Filistin halkının haklarına kasteden bütün müdahalelere karşıyız. Gazze'deki Filistin halkı kendi topraklarında, ana yurdunda yaşama hakkına sahip. Bu yüce halkı kendi toprağından kovmaya yönelik tüm girişimlere karşıyız” dedi. Suriye'deki gelişmelere de değinen Abdulati, “Suriye'nin bölgedeki herhangi bir ülkeye tehdit oluşturacak bir terörün kaynağı olmaması gerekiyor” diye konuştu.







