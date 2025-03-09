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Üst düzey Türk heyet Ürdün'de: Beşli Güvenlik Zirvesi'ne saatler kaldı

Üst düzey Türk heyet Ürdün'de: Beşli Güvenlik Zirvesi'ne saatler kaldı

14:099/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
IHA
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Beşli Zirve sonrası dışişleri bakanları ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Beşli Zirve sonrası dışişleri bakanları ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Amman'da "Türkiye-Ürdün 3+3 Toplantısı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Ürdün'e geldi. Başkent Amman'da resmi temaslarda bulunacak olan Fidan, Güler ve Kalın, "Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı"na katıldı.

5 ülkenin dışişleri bakanı katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, Amman temasları çerçevesinde bugün Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla beraber Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katılacak.

Toplantının ardından 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek. Heyet ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilecek ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla toplantı gerçekleştirecek.


#Ürdün
#Beşli Güvenlik Zirvesi
#Hakan Fidan
#Yaşar Güler
#İbrahim Kalın

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