Rusya resmi açıklamayı yaptı: 'Bir yıl sonra geri aldık'

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı. Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada,

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı. Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada,

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bine yakın asker, 387 tank, 300 piyade savaş aracı, 264 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 163 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.