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Rusya resmi açıklamayı yaptı: 'Bir yıl sonra geri aldık'

Rusya resmi açıklamayı yaptı: 'Bir yıl sonra geri aldık'

13:479/03/2025, Pazar
AA
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Bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor.
Bölgede şiddetli çatışmalar sürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna birliklerinin Ağustos 2024'te girdiği Rus toprağı Kursk bölgesinde Lebedevka köyünü geri aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı. Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada,
"Kuzey Askeri Grubu birliklerinin saldırıları sonucunda bölgedeki Lebedevka köyü kurtarıldı."
ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 66 bine yakın asker, 387 tank, 300 piyade savaş aracı, 264 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 163 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.


Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 88 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Kursk bölgesinde 5, dün de 3 yerleşim birimini geri aldıklarını bildirmişti.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.




#Rusya
#Ukrayna
#Kursk

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