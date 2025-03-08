Rusya Kursk bölgesinde 3 yerleşim birimini ele geçirdi

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 64 bin 580 asker, 386 tank, 298 piyade savaş aracı, 259 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 144 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.