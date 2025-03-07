Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: OPEC+ piyasalarda dengesizlik halinde petrol üretimini kısabilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+'nın talep nedeniyle üretimini artıracağını belirterek, "Piyasada bir dengesizlik olursa, her zaman aksi yönde adım atabiliriz." ifadelerini kullandı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, OPEC+'nın nisanda üretimi artırmaya yönelik planlarını değerlendirdi.
Üretim artışının mevsimsel etkiler nedeniyle yapılacağını belirten Novak şunları söyledi:
Petrol ürünlerine ilkbahar ve yaz aylarında yüksek talep geliyor. Bu nedenle talebin artmasıyla, üretimi artırma fırsatı ortaya çıkıyor.
Novak, petrol piyasalarının OPEC+'nın üretimi artırma planlarını fiyatladığını ve bu nedenle fiyatlarda dalgalanmalar yaşanmadığını söyledi.
Petrol piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip edeceklerini vurgulayan Novak, "Piyasada bir dengesizlik olursa, her zaman aksi yönde adım atabiliriz." dedi.