Görgü tanıkları, yangının imam odasını tamamen küle çevirdiğini, caminin halıları ve dış cephesinin de zarar gördüğünü aktardı. Sosyal medyada, İsrail askerlerinin büyük bir birlikle Nasr Camisi'ne baskın düzenlediği görüntüler paylaşıldı.





Nablus'un en önemli tarihi yapılarından Nasr Camisi, Roma döneminde bir kilise olarak inşa edilmiş, 1187 yılında Haçlılara karşı kazanılan zaferin ardından camiye dönüştürülmüştü.





İşgalci İsrail baskın düzenleyip tarihi Nasr Camisi'ni ateşe verdi Dünya / Ortadoğu





Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Eski Şehir bölgesindeki camilere yönelik baskınlar, yapılan aramalar ve Nasr Camisi'nin kundaklanması kınandı.





İsrail ordusunun gece saatlerinde kente girerek Nasr Camisi'ni ateşe verdiği ve Nablus Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini engellediği belirtilen açıklamada, "İşgal güçleri, önceden haber vermeksizin Eski Şehir'deki birçok camiye baskın düzenleyerek içeride büyük bir tahribat yaptı" ifadeleri kullanıldı.

Nablus Vakıflar Müdürü Nasır Selman da yaptığı açıklamada, "İsrail'in Nablus'taki camilere yönelik vahşi saldırıları, özellikle de tarihi ve kültürel öneme sahip Nasr Camisi'nde yaşananlar, işgalin kutsal mekanları ihlal etme konusundaki pervasızlığını gözler önüne seriyor" dedi.





Selman, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara, İsrail'in dini ve tarihi mekanlara yönelik ihlallerini durdurmaları çağrısında bulundu.





Öte yandan, İsrail ordusu Batı Şeria'nın çeşitli kent ve kasabalarına düzenlediği baskınlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.





Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.





İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti. İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.





Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun BatıŞeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları hatırlatmıştı. İsrail ordusu ayrıca 28 Şubat'ta da "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcılarıyla, Cenin kenti ve kampında Filistinlilerin araçlarına zarar vermişti.



