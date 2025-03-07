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İsrail tüm Müslümanları tehdit görüyor: Avrupa için ok yaydan çıktı

İsrail tüm Müslümanları tehdit görüyor: Avrupa için ok yaydan çıktı

Canberk Doğan
04:007/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO’nun dağılması durumunda Türkiye’nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti. Avrupa’nın güvenliğine ilişkin Fidan, “Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın eylemlerine ilişkin, “Kendi merkezimizi tasarlamak ve birleşmek için bir uyarı” görüşünü paylaşan Fidan, NATO’nun dağılması durumunda Türkiye’nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini belirtti. Avrupa’nın güvenliğine ilişkin Fidan, “Ok yaydan çıktı ve geri döndürmenin yolu yok” ifadesini kullanarak şunları kaydetti: “Başkan Trump, şu anda Avrupa’dan çekilmemeyi seçse bile, gelecekte benzer görüşlere ve siyasi fikirlere sahip birinin Amerika’nın Avrupa’nın güvenliğine katkılarını azaltmayı düşünmesi mümkün.”

AÇIK BİR PROVOKASYON

İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik saldırılarına ilişkin Fidan, “Karada devam eden saldırılar ve yeni askeri hareketlilik açık bir provokasyon. İsrail, her Arap ve Müslüman ülkeyi bir tehdit olarak görüyor ve bu son derece tehlikeli. Tüm sınırdaş devletleri zayıf tutma stratejisi savunulamaz” görüşünü paylaştı. Suriye’de “SDG” adını kullanan PKK/YPG’nin “Türkiye’nin yeminli düşmanı” olduğuna dikkati çeken Fidan, terör örgütünün faaliyetlerine devam etmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

MÜCADELE EDERİZ

Ankara’nın gerekirse PKK/YPG’nin kontrol ettiği ve terör örgütü DEAŞ mensupları ve akrabalarının kaldığı kamp ve hapishaneleri devralabileceğini kaydeden Fidan, “Biz, Suriye’nin komşuları olarak kendi bölgesel platformumuzu oluşturabilirsek ABD çekilse dahi DEAŞ ile mücadeleye devam edebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Olağanüstü Filistin zirvesi

  • Bakan Fidan, bugün Gazze’deki son durumu değerlendirmek amacıyla Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilerin topraklarından sürülmesi yönündeki çağrıları üzerine, İİT üyesi ülkelerin ortak tutum belirlemesi amacıyla gerçekleştirilecek. Türkiye, Filistin halkının hakları ve Gazze’nin yeniden imarına vurgu yapacak.


#Hakan Fidan
#İslamofobi
#İsrail
#Avrupa

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