İsrail Suriye’de ateşle oynuyor

Bölgede, devrik Esed rejiminden kalma silah depoları ve askeri noktaları havadan vurmaya devam eden işgal ordusu, yerleştiği tampon bölgenin kuzeyindeki Hermon Dağı’ndan (Cebel el-Şeyh) hareketle Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra ili kırsalına sık sık askeri birlikler gönderiyor. Bölgeden gelişmeleri aktaran Dera 24 internet sitesinin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler, zırhlı araçlarla Kuneytra’nın güneyindeki El-Refide beldesine girerek mahalli halktan istihbarat almaya çalıştı. Halka baskı yapan işgal güçleri, bir süre beldede kaldıktan sonra Hermon’a döndü. Bu gelişmelere eş zamanlı, İsrail’e ait savaş uçakları da Şam’ın güneyindeki Kisve beldesi ile Dera’nın batısındaki İzra beldesinin yanı sıra Kuneytra kırsalında da bazı askeri noktaları bombaladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta başında Suriye’nin güneyindeki Suveyde ve Kuneytra’da yaşan Dürzi toplulukları korumakta kararlı olduklarını söyleyerek, “Suriye’nin güneyinin silahsızlandırılmasını istiyoruz. Suriye’nin yeni hükümetine bağlı askeri güçler dahil bölgede hiçbir askeri güce izin vermeyeceğiz” demişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Suriye’nin güneyinin silahsızlandırılması konusunda taviz vermeyeceklerini ilan etmişti. Netanyahu’nun açıklamasının ardından Dera, Suveyde ve başkent Şam’da İsrail müdahalesine karşı protesto eylemleri düzenlenirken Dürzi liderlerden de tepkiler devam ediyor. Konuya dair açıklama yapan Dürzilerin ruhani liderlerinden Şeyh Hammud el-Hannavi, Suveyde’de kimsenin ayrılığı istemediğini ve kendisinin de buna izin vermeyeceğini belirterek, “Ben bir din adamı, şeyh ve Suriyeli olarak kimsenin ayrılığı düşünmesine izin vermeyeceğim. Dini inanç özeldir ancak vatan hepimizindir. Bu daireden çıkan hain olarak yaftalanacaktır” diyerek, Netanyahu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.