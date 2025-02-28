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İsrail Müslümanların sevincini gölgeleme peşinde

İsrail Müslümanların sevincini gölgeleme peşinde

17:0028/02/2025, Cuma
AA
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Mescid'i Aksa'da Ramazan'da Müslümanlar tarafından dolup taşıyor
Mescid'i Aksa'da Ramazan'da Müslümanlar tarafından dolup taşıyor

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer yaptığı açıklamada, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin devreye alınacağını belirterek, "Her yıl olduğu gibi kamu güvenliği adına gerekli kısıtlamalar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Milyarlarca Müslüman'ın sevinçle karşıladığı 11 ayın sultanı Ramazan nihayet başlıyor.


Ancak tepki çeken gelişmede, terör devleti İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ve çevresinde "güvenlik kısıtlamaları" uygulanacağı duyuruldu.


Konuya ilişkin bilgileri İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer paylaştı.



Kısıtlamalar uygulanacak


Mencer gazetecilere yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ve çevresinde "güvenlik kısıtlamaları" uygulanacağını duyurdu.


Mencer,
"Her yıl olduğu gibi kamu güvenliği için olağan kısıtlamalar uygulanacak" d
edi.

Güvenlik önlemlerine ilişkin detay vermeyen Mencer, şiddet olaylarını önlemek istediklerini öne sürdü.


Mescid-i Aksa'ya giden yollardaki kontrol noktalarında 3 bin silahlı güvenlik personeli görevlendirileceği öğrenildi.


Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya geçtiğimiz yıl yalnızca 55 yaş üstü erkekler ve 50 yaş üstü kadınların girişine izin verilmişti.



#Kudüs
#Mescid-i Aksa
#Ramazan

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