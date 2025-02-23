Evliya Çelebi’den Kudüs ve Miraç

Sadece bir şehir değil, aynı zamanda dinî ve kültürel bir kimliğin simgesi olan Kudüs; Müslümanlar için Mekke ve Medin’’den sonra en kutsal şehir olarak kabul edilir. Evliya Çelebi’nin 1672 yılında yazdığı Seyahatnamesinde Kudüs’ü şöyle tarif eder: ” Mahsulleri bol büyük bir memlekettir ve hesapsız çeşitte insanlarla dolu büyük bir şehirdir. Allah seni belalardan korusun.”

Geçtiğimiz günlerde Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’ndeki Kudüs ziyareti notlarından ilham alınarak hazırlanan “Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kudüs’ün Miracı” kitabı Sur Yapı tarafından Taksim Sanat Galerisi’nde açılan bir sergiyle tanıtıldı. Sergide 51 yıl boyu dünyanın bir çok yerini gezen Evliya Çelebi’nin seyahat tutkusu, gezdiği beldeler ve bunları kaleme aldığı 10 ciltlik seyahatnamesinde anlattığı Kudüs izlenimlerinden yola çıkılarak hazırlanan fotoğraf ve metinler yer alıyor. Sergi adete sizi Kudüs sokaklarında gezdiriyor. Kudüs’ün camileri, okulları, çarşı ve türbelerinin yanında kültürü, örf ve adetlerine yer verilmiş. Ayrıca serginin açılışında Kudüs’ün ilk VR filmi olma özelliğini taşıyan filmin tanıtımı da Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kudüs’ün Mirâcı” kitabının Evliya Çelebi ile çıkılan kutsal bir yolculuk olduğunu ifade eden Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Sur Grup olarak Kanuni Sultan Süleyman devrinde, surları tahkim edilerek muhafaza altına alınan bu kutsal şehrin, 400 küsur yıl sonra yeniden yükselişine şahit olmak niyet ve duası ile Kudüs’ün Mirâcı kitabını, fotoğraf sergisini ve VR filmini kamuoyu ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamı etkinliğimize iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kutsal mekanlara bir yolculuk

Yazar Mustafa Aksay tarafından hazırlanan ve Evliya Çelebi’nin Kudüs ziyareti notlarından ve şehrin sokaklarının yanı sıra kutsal mekânlarında da çekilen özgün fotoğraflardan oluşan kitap, Kudüs’ün manevi derinliğini tarihi zenginlikleriyle sunuyor. Aynı zamanda bir görsel hafıza da barındıran “Kudüs’ün Miracı’, 1997 yılından itibaren yapılan fotoğraf çekimleriyle bir zamanlar kurumuş bir zeytin ağacından, Kudüs’ün tarihi dokusuna kadar birçok önemli görseli okurlarıyla paylaşıyor.

Miraç olayı hakkında yazılar

Kitabın giriş yazısını, Orta Doğu ve İslam coğrafyası konusunda uzman isimlerden Prof. Dr. Cengiz Tomar yazarken, Evliya Çelebi’yi ve onun Kudüs yolculuğunu anlatan yazıyı da Evliya Çelebi üzerine derin bir birikime sahip Dr. Seyit Ali Kahraman kaleme aldı. Dr. Esra Aksay da kitap için Hazreti Peygamber’in Miraç deneyiminin izlerini takip ettiği bir makale kaleme aldı. Yazar Mustafa Aksay, “Bu kitap aynı zamanda, sekiz yıllık bir hayalin ve yolculuğun meyvesidir. Bu projeye Miraç gecesinde Kudüs’te olma niyetiyle başladık. Dualarımız kabul oldu, tam Miraç Kandili sabahında Kudüs’e ulaşma ve çekim yapma imkânı bulduk. Sergimizin açılışını da Berat gününde yapmak nasip oldu. Bu eserde kendimize rehber olarak aldığımız Evliya Çelebi’nin Kudüs’te Kadir gecesi duasını yaprak hatim indirdiği Mescid-i Aksa’da böyle bir projeyi yapmayı başardık. İnşallah Kudüs›teki Miraç›ta da hep birlikte oluruz” dedi.

Film gösterimi yapıldı

Etkinlik kapsamında bir de özel film gösterimi gerçekleştirildi. Filmde izleyiciler, Kudüs topraklarının 400 yıllık serüvenini Evliya Çelebi’nin gözünden izleme imkânı buldu. Hem Kubbetü’s Sahra’da hem Mescid-i Aksâ’da Miraç gecesinin 360 VR çekimlerinden oluşan film konukların büyük beğenisini topladı.

Miraç olayının kutsal boyutuna dikkat

Kitap ile aynı ismi taşıyan ve Kudüs’ün tarihi ve dini önemine dair derinlemesine bir keşif sunan fotoğraf sergisi Kudüs’ün evrensel değerlerini ve Miraç olayının kutsal boyutunu bugünün dünyasında yeniden keşfetmeye imkan sağlıyor. Sergi, Evliya Çelebi’nin seyahat ettiği dönemdeki atmosferi, bugünün fotoğraflarıyla harmanlayarak kitaptaki anlatıyı görsel bir deneyime dönüştürüyor.











