Rusya ABD'ye büyükelçi atadı

"Amerikan tarafı toplantıda, Dışişleri Bakanlığının Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atanmasına dair agremanı nota ile birlikte teslim etti. Darçiyev, en kısa zamanda Washington'a gidecek."

"Amerikan tarafı toplantıda, Dışişleri Bakanlığının Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atanmasına dair agremanı nota ile birlikte teslim etti. Darçiyev, en kısa zamanda Washington'a gidecek."

Rus ve ABD heyetleri 27 Şubat'ta İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın katılımıyla uzmanlar seviyesinde görüşme gerçekleştirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesinin ele alındığını belirterek, ABD ile karşılıklı olarak diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz olarak finanse edilmesinin sağlanması ve diplomatların görevlerini yerine getirmesi için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılacağını duyurmuştu.