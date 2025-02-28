Rusya ABD'ye büyükelçi atadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alexander Darchiyev’in ABD büyükelçisi olarak atanması konusunda ABD’den onay aldı. Bakanlık, Darchiyev’in yakında Vaşington'a gı̇deceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye atadıkları büyükelçi için Washington tarafından agreman verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile ABD heyetleri arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerine yönelik İstanbul'da dün toplantı yapıldığı anımsatıldı.
Rus ve ABD heyetlerinin İstanbul'da yaptığı müzakereler
Rus ve ABD heyetleri 27 Şubat'ta İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev ve ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'ın katılımıyla uzmanlar seviyesinde görüşme gerçekleştirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde her iki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesinin ele alındığını belirterek, ABD ile karşılıklı olarak diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz olarak finanse edilmesinin sağlanması ve diplomatların görevlerini yerine getirmesi için uygun koşulların yaratılması konusunda ortak adımlar atılacağını duyurmuştu.
Bakanlık, Darchiyev’in yakında Vaşington'a gı̇deceğini belirtti.
Ne olmuştu?
Darchiyev, İstanbul’daki toplantıda Rus heyetine başkanlık etmişti.
Rusya, 2017 yılında Amerikan istihbarat yetkililerinin Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamalarının ardından San Francisco'daki Rus konsolosluğunu ve New York ile Vaşington DC'deki iki diplomatik ek binayı kapatmıştı.