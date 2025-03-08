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Maxar doğruladı: ABD Ukrayna'ya sağladığı uydu görüntülerini engelledi

Maxar doğruladı: ABD Ukrayna'ya sağladığı uydu görüntülerini engelledi

15:598/03/2025, Cumartesi
AA
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Trump, 3 Mart'ta ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların askıya alınması talimatını vermişti.
Trump, 3 Mart'ta ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların askıya alınması talimatını vermişti.

Uydu görüntüleme şirketi Maxar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımları dondurma kararı kapsamında Ukrayna ile paylaşılan tüm uydu görüntülerinin engellendiğini teyit etti.

Maxar'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD hükümeti ile dünya çapındaki müttefik ve ortak ülkelerle uydu görüntüleriyle diğer jeo-uzamsal verileri sağlamak için sözleşmelerinin bulunduğu bildirildi.


Şirketin bu sözleşmelerinden birinin ABD hükümetince toplanan ticari uydu görüntülerine erişimi sağlayan "Global Enhanced GEOINT Delivery Programı (GEGD)" ile olduğu, ABD hükümetinin GEGD'deki Ukrayna hesaplarını askıya aldığı kaydedildi.


Bu durum dışında sözleşmelerde herhangi bir değişim olmadığı ifade edilen açıklamada,
"Diğer müşterilerimizi ya da onların programlarını veya sözleşmelerini desteklememizde herhangi bir değişiklik yok" i
fadesi kullanıldı.

Uzmanlarca yapılan değerlendirmede Maxar görüntüleri olmadan, insansız hava aracı (İHA) operatörlerinin yeterince hassas hedefleme yapamayacakları ve istihbarat servislerinin Rusya'nın kapasitesini tespit etmekte zorlanacağı belirtildi.


Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde savunma ve güvenlik konularında kıdemli danışman olarak görev yapan Mark Cancian, ABD yardımlarının süresiz durdurulmasının Ukrayna'nın ekipman alımını yarı yarıya azaltacağını ve ordunun savaşma kabiliyetini zayıflatacağını söyledi.


Trump, 3 Mart'ta ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların askıya alınması talimatını vermişti.



#Rusya
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