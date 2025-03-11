Esed'in kaçtığı gün hazırlığa başladılar: Fitne 3 ay önce planlandı

Esed rejimi artıklarının Suriye’nin batısındaki sahil bölgesinde başlattığı saldırılarla başlayan çatışmalar dün sona erdi. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani, durumun tamamen kontrol altına alındığını ve rejim artıklarının Lazkiye, Tartus, Ceble’nin dağlık kesimlerine kaçtığını ve operasyonların o bölgelerde süreceğini bildirdi. Devrik rejim kalıntılarının 6 Mart’ta başlattıkları saldırıların perde arkasına ulaşan Yeni Şafak, 8 Aralık 2024’te Suriye’nin özgürleşmesiyle birlikte bölgede yeniden kaosun oluşabilmesi için hazırlıklar ve planlar yapıldığı bilgisine ulaştı. 3 aydır saldırılar için hazırlıklar yapan devrik rejim unsurları, Kardaha, Daliye ve Beytana gibi köylerde operasyon odaları kurarak toplantılar düzenledi. Birbirleri arasındaki iletişim ağını ise uydu bağlantıları yoluyla gerçekleştirdikleri belirtilen rejim unsurlarının Facebook gruplarında birbirleri için yardım grupları oluşturdukları bildiriliyor. 2 ay önce terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde olan bölgede aralarında Dürzi ve Esed destekçilerinin de bulunduğu heyetler toplantı düzenleyerek Suriye’nin bölünmesine yönelik anlaşma imzaladı.

ÖZEL TOPLANTILAR DÜZENLEDİLER

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim devrilmeden Suriye’nin kıyı kesimleri adeta cephaneliğe çevrilmişti. Bölgeyi mühimmat deposuna çeviren devrik rejim unsurları, üç ay boyunca kurdukları gizli operasyon odalarında toplantılar düzenleyerek yeni yönetimi devirmeyi düşündü. Bu toplantılar aralıklarla pek çok noktada gerçekleşti. En önemlileri ise devrik Suriye diktatörü Beşşar Esed’in memleketi olan Kardaha, Daliye ve Beytana köylerinde yapıldı. Buralarda sivillere de silah dağıtımı yapılarak kendilerine biat etmeleri sağlandığı karşı çıkanların ise tehdit edildiği bildiriliyor. Edinilen bilgilerde, birbirleri arasındaki iletişim ağını uydu bağlantısı yoluyla gerçekleştirdikleri belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, devrik rejim kalıntılarının gerçekleştirdiği saldırıların 2 ay önce terör örgütü PKK/YPG, İran ve İsrail arasında gerçekleşen gizli bir anlaşmanın sonucu olduğu bildiriliyor. Bu anlaşmayla, azınlıklar kullanılarak ülkenin bölünmesi ve kontrolün İsrail ile İran'a geçmesinin hedeflendiğini belirtiliyor.

YPG’NİN KONTOLÜNDE OLAN BÖLGEDE ANLAŞMA İMZALANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, YPG’nin kontrolünde olan bölgede 2 ay önce Dürzi ve Devrik rejim kalıntılarından oluşan heyetlerin katıldığı bir toplantıda anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla, Suveyde’den Şam'a kadar Dürzi saldırısını destekleyerek başkenti düşürmek hedefleniyordu. Devrik rejimin kalıntıları ise Lazkiye ve Tartus kıyılarını işgal edecekti. Suriye'nin tamamen bölünmesi için Dürzilere ve Nusayrilere ayrı bir devlet kurulması için teminat verildi. Aynı zamanda Kuneytra'dan Fırat'a uzanan bir koridor oluşturulmak istendi.

BM hakikati araştırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Suriye Soruşturma Komitesi (İİT), Suriye sahilinde yaşanan olayların hakikatinin araştırılması için ekiplerin bölgeye gittiğini bildirdi. Suriye’deki güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre ekipler, Lazkiye ve Tartus kırsalında çatışmaların yaşandığı bölgelerde numune alarak görgü tanıklarını dinlemeye başladı. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani, BM ekiplerine gerekli kolaylıkların sağlanacağını söyledi.

Şam ve Halep'te saldırılar

Devrik Esed rejimi artıklarının Suriye sahilinde sebep olduğu şiddet, başkent Şam ve Halep'i de etkiliyor. Dün, Şam'ın Mezze semtindeki Siyasi Güvenlik Şubesi binasına yaklaşan rejim yanlısı iki kişi güvenlik güçlerine el bombası attı. Saldırı sonrası çatışma yaşanırken iki saldırganın yakalandığı bildirildi. Halep'te ise terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Şeyh Maksud mahallesine Suriye Savunma Bakanlığı tarafından güvenlik için kuvvvet sevk edildi.







