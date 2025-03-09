İçerideki Esed artıkları: Tarihi ikiyüzlülük

Suriye'de Esed artığı silahlı grupların Lazkiye'deki kaos eylemleri, Esed'in 14 yıllık zulmüne tek laf etmeyen Türkiye'deki muhalefetin de gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Esed artıklarının teravih çıkışı insanları katletmesini, güvenlik görevlilerine saldırmasını görmezden gelen CHP, DEM Parti ve İYİ Partili isimler, isyan bastırılınca 'katliam' ve 'soykırım' yalanına sarıldı.
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede oluşan huzur ortamını bozmak için harekete geçen Esed artıklarına karşı yapılan operasyona, Türkiye içinden ses muhalefetten geldi. Lazkiye-Tartus'ta teravihten çıkan vatandaşları tarayan Esed artıklarını görmezden gelen muhalefet, Lazkiye'de hükümete bağlı 15 güvenlik gücünün öldürüldüğü pusuya da ses etmediği gibi, isyan bastırılınca “katliam” ve “soykırım” yalanına sarıldı. Esed'in yaptığı katliamlara ses çıkarmayan muhalefet, Suriye'de isyan çıkaran Nusayrilere karşı başlatılan operasyonu “Alevi katliamı” ve “soykırım” diye lanse etti. Muhalefetin bu tutumu, ikiyüzlülük olarak değerlendiriliyor. İşte katliam yalanına sarılan o siyasiler:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
: “Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelen şiddetin sonucunda sivil kayıpların artması bütün vatandaşlarımızda büyük bir kaygı yaratmaktadır. Çatışmaların derinleşmemesi için ülkemizin kardeş Suriye halkının tamamıyla dayanışma içinde bulunması gereğini hatırlatıyorum.”
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
: “Suriye’de Lazkiye ve çevresinde yaşanan çatışmalarda Aleviler başta olmak üzere sivillerin sistematik şekilde hedef alınmasını kaygıyla takip ediyor katliama sebep olanları, sessiz kalanları kınıyorum. ”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek:
“Suriye'de artan sivil kayıpları, uluslararası toplumun da sorumluluğundadır. Acil devreye girilmelidir. Özellikle Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelik şiddet karşısında sessiz kalmak, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.”
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
: “Silahsız sivillere karşı mezhepsel katliam bir soykırımdır ve uluslararası hukukun ihlalidir! Suriye’deki Alevi katliamını yapanları şiddetle lanetliyorum.”
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
: “Suriye'de Alevi soykırımı yapılıyor. Duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, kararmış kalplere ve bu katliama ses çıkarmayanlara lanet olsun.”
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
: “Yeni rejimin inşasını gerçekleştirmeye çalışan kuvvetler, bizim Alevi, onların Nusayri dedikleri insanlara güç gösteriyor. Onların başına gelenler, Türkiye'deki akrabalarını üzüntüye gark ediyor. İktidar sahiplerini zulme son vermeye davet ediyorum.”
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez
: “Dünyaya devrimci diye pazarlanan Suriye’nin yeni yönetimi, Alevileri acımasızca katlediyor.”
: “Kendilerini Suriye Ordusu olarak tanımlayan HTŞ’li Selefi grupların, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde gerçekleştirdiği bu katliamı kınıyoruz.”
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca
: “Suriye halklarına dayatılan baskıcı terör rejimi sürekli patlak veriyor. Katil cihatçı çeteler, kontrolü sağlayamayınca çareyi Alevi katliamı yapmakta buluyorlar. Tüm dünyanın gözleri önünde Suriye’de Aleviler katlediliyor.”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
da operasyonların Alevilere karşı yapıldığını ima etti: “Lazkiye’de sivillere yönelik saldırılar büyük bir endişe kaynağıdır. Bölgedeki sivillerin, özellikle de azınlık topluluklarının hedef alınmasını kabul etmiyor; uluslararası toplumu kayıtsız kalmamaya çağırıyoruz.”
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