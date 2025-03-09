İçerideki Esed artıkları: Tarihi ikiyüzlülük

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede oluşan huzur ortamını bozmak için harekete geçen Esed artıklarına karşı yapılan operasyona, Türkiye içinden ses muhalefetten geldi. Lazkiye-Tartus'ta teravihten çıkan vatandaşları tarayan Esed artıklarını görmezden gelen muhalefet, Lazkiye'de hükümete bağlı 15 güvenlik gücünün öldürüldüğü pusuya da ses etmediği gibi, isyan bastırılınca “katliam” ve “soykırım” yalanına sarıldı. Esed'in yaptığı katliamlara ses çıkarmayan muhalefet, Suriye'de isyan çıkaran Nusayrilere karşı başlatılan operasyonu “Alevi katliamı” ve “soykırım” diye lanse etti. Muhalefetin bu tutumu, ikiyüzlülük olarak değerlendiriliyor. İşte katliam yalanına sarılan o siyasiler: