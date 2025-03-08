Kadıköy Belediye Meclisi'nde AK Partili Elif Lale Bilgili'ye büyük zorbalık: CHP disiplin süreci başlattı

Kadıköy Belediye Meclisi'nde skandal bir olay yaşanmış, CHP’li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş'un, AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye önce mikrofonunu kapattırıp sonra “şunu atalım dışarıya” sözleri büyük tepki toplamıştı. CHP, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş hakkında disiplin süreci başlattı.
CHP'li Kadıköy Belediye Meclisi'nde gündem dışı konuşmalar yapıldı ardından ilçedeki AK Partili tek meclis üyesi AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili söz aldı ancak CHP'li Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Ahmet Kurtuluş süre sınırlaması koydu.
Kurtuluş, bir süre sonra mikrofonu kapattı. Bilgili itiraz edince de "Şunu atalım dışarıya" diyerek büyük bir skandala imza attı.
Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında, AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'ye yönelik ifadeleri nedeniyle parti içi disiplin süreci başlatıldığını bildirdi.
- Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." ifadelerini kullandı.