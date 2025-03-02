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CHP ‘Terörsüz Türkiye’ye uzak kaldı

CHP ‘Terörsüz Türkiye’ye uzak kaldı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:002/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısından sonra CHP söylemde önlem aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili "Kürt meselesinin, TBMM çatısı altında çözülmesi yönündeki tavrımızı koruyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Parti içinden Özel’in bu açıklamalarının yetersiz bulunduğu eleştirisi geldi. Yapılan eleştirilerde “Terörsüz Türkiye” sürecinde CHP’nin konuya çok uzak kaldığı değerlendiriliyor. Teşkilatlar ve CHP yöneticileri, parti yönetiminin hükümet kanadı ve DEM Parti ile daha sık görüşüp, sürecin akışından haberdar olunması gerektiği görüşünde.


#politika
#CHP
#terör

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