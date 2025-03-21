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Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı gece yok ettik

Rusya: Ukrayna'ya ait 43 İHA'yı gece yok ettik

08:4321/03/2025, Cuma
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, dün de 132 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün de 132 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'ya ait 43 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemleri tarafından 43 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 34'ünün Volgograd, 4'ünün Rostov, 4'ünün Kursk, 1'inin ise Belgorod üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün de 132 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini bildirmişti.

Saldırıların ardından Engels kentinde acil durum ilan edilmişti.

#İHA
#Rusya
#Ukrayna

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