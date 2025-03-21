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Trump: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız

Trump: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız

00:1321/03/2025, Cuma
AA
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ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirerek, "Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız" dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump,
"Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak çok iyi durumdayız. Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ve Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüştük, bu savaşın sona erdiğini görmeyi çok istiyoruz ve bu konuda oldukça iyi gidiyoruz."
ifadelerini kullandı.
Ukrayna ile nadir toprak elementler anlaşması konusunda iyi durumda olduklarını belirten Trump,
"Kısa bir süre içerisinde Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız."
dedi.


#ABD
#Donald Trump
#Ukrayna

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