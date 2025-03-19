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Kremlin: Putin ve Trump birbirine güveniyor

Kremlin: Putin ve Trump birbirine güveniyor

15:5719/03/2025, الأربعاء
DHA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın birbirine güvendiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün yapılan telefon görüşmesini değerlendirdi. Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğünü vurgulayan Trump, “Putin ile Trump, birbirini iyi anlıyor ve birbirine güveniyor, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yolunda kademeli şekilde yürümekten yana. Putin, Trump ile her zaman görüşmeye açık. Trump'ın da buna karşılık verdiğini görüyoruz” dedi.


Peskov, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ikili ilişkilerin bozulduğunu kaydederek, “Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi zaman ve çaba gerektirecek. Liderlerin güçlü iradesi, her iki ülkenin de ilişkileri iyileştirme yolunda ilerleyeceğinin garantisi” diye konuştu.


Görüşmede, Trump'ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifinin olumlu karşılandığını ve Putin'in bu konuda Rus ordusuna gerekli talimat verdiğini dile getiren Peskov, Ukrayna ordusunun görüşme öncesi ve sonrası Rus enerji altyapı tesislerine İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi.


Peskov, ABD ile Rusya heyetleri arasında yeniden görüşmelerin yapılacağını belirterek, bu tür temasların tarihinin en kısa zamanda belirleneceğini bildirdi.


#Kremlin
#Rusya
#ABD

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