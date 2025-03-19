Trump Zelenski ile görüşmesini değerlendirdi: Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz

"Görüşmenin büyük bölümü, Rusya ve Ukrayna'nın talep ve ihtiyaçlarının birbirine yaklaştırılması amacıyla dün (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'le yaptığımız telefon görüşmesine dayanıyordu. Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz."