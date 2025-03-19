Trump Zelenski ile görüşmesini değerlendirdi: Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesinde ateşkes sürecini görüştüklerini belirterek, "Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenski ile telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve yaklaşık 1 saat sürdüğünü aktardı.
Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görüşülen hususlara ilişkin detaylı açıklamalar yapacaklarını kaydeden Trump, kısa süre içinde bu detayların paylaşılacağını bildirdi.
Trump, dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.