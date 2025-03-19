Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Trump: Putin ile çok iyi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Trump: Putin ile çok iyi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik

09:4019/03/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Trump, Putin ile dün 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Trump, Putin ile dün 'çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok iyi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.
Putin ile dün ‘çok verimli' bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Trump, “Bu korkunç ve kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek” ifadesini kullandı.

Trump, şu anda binlerce Ukrayna askerinin Rus ordusu tarafından tamamen çevrelendiğini, çok kırılgan ve kötü durumda olduklarını aktararak, “⁠Putin'den Ukrayna askerlerinin hayatını bağışlamasını istedim. Yoksa 2'nci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş düzeyde korkunç bir katliam olur. Tanrı hepsini korusun” dedi.

#Donald Trump
#Rusya
#Vladimir Putin
#ABD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 19 Mart güncel hava tahmini